Bloomberg News'ten teknoloji analisti Mark Gurman, Power On bülteninin son sayısında, iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max'in Kilit Ekranı için 'her zaman açık görüntüleme modu' geliştirildiğini ileri sürdü. Geçtiğimiz yıl her zaman açık ekran modunun iPhone 13 Pro ile geleceği söylentileri dolaşmıştı ancak tahminler gerçek çıkmamıştı. Yeni söylentiler, Apple'ın bu sonbaharda piyasaya sürmeyi hedeflediği akıllı telefon modellerinde bu modu başlatacağını gösteriyor.

ANDROID'DE ZATEN VAR

Ekran Kilidi için getirileceği söylenen her zaman açık ekran modu, cihaz ekranını tamamen uyandırmaya gerek kalmadan bildirimleri ve diğer bilgileri görüntülemeyi mümkün hale getirir. Android kullanıcıları bu özelliğe aşina çünkü uzun zamandır Android cihazlarda mevcut ancak iPhone kullanıcıları için yeni bir işlev olacak. Örneğin, bazı Samsung cihazlarında her zaman açık ekran sayesinde kullanıcılar, telefon kilitliyken saati, pil seviyesini, widget'ları ve birçok bilgiyi görebiliyor.

Mark Gurman, bu mod için "iPhone'un kilit ekranında kare hızını önemli ölçüde düşürmesine ve hızlı bir şekilde göz atılabilir bilgileri görüntülemesine olanak tanır. Daha yeni Apple Watch'lara benziyor." dedi.

Aralık 2020'de ve geçtiğimiz yıl bazı analistler, iPhone 13'ün her zaman açık ekran modunu LTPO ekranla getireceğini ileri sürmüştü. Ancak beklentiler gerçek olmadı ve şimdiye kadar Apple, telefonlarda düşük sıcaklıklı polikristal silikon (LTPS) TFT işlemini kullandı. Bunun yanı sıra LTPO panelleri değişken yenileme hızlarına izin verir. Yenileme hızının son derece düşük bir orana düşmesiyle, çok daha az güç kullanılır. İşte Apple Watch Series 5'in her zaman açık ekrana sahip olmasını sağlayan özellik de bu.

IPHONE 14 GELİYOR

Her zaman açık ekran özelliğinin yanı sıra Apple, iPhone 14 Pro modelinde delikli ekran tasarımı tercih ediyor. Ayrıca yeni çıkacak akıllı telefon modelinin A16 Bionic çip ve 48 Megapiksel arka kameraya sahip olması da bekleniyor. Yeni akıllı telefon serisi son sızıntılara göre 13 Eylül'de düzenlenecek etkinlikle duyurulacak. Ayrıca Apple, 13 Eylül 2022'den önce bir etkinlik daha düzenleyecek. 6 Haziran'da düzenlemeyi planladığı Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) cihazları için bir dizi yeni özellik sunacak.

