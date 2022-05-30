Türkiye Gazetesi

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Shenzhou-14 uzay aracını fırlatma rampasına yerleştirmeye başladı. Haziran ayında yapım aşamasındaki uzay istasyonu için üçüncü mürettebatlı görevi başlatacak. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi (CMSEO), görevi Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde gerçekleştirdi. Shenzhou-14 misyonu, sıfır yerçekiminde altı aylık bir görevde Long March-2F taşıyıcı roketiyle Tiangong uzay istasyonuna üç astronot taşıyacak.

Bir medya brifinginde astronot sisteminin yöneticisi Huang Weifen, mürettebatlı uzay aracının Haziran ayında Çin'in uzay istasyonunun Tianhe çekirdek modülüne üç astronot göndereceğini söyledi. 60 metre yüksekliğinde duran 39 ton ağırlığındaki uzay gemisi ve roket kombosu, montaj test binasından çıktı ve 1,5 kilometre yol kat ettikten sonra fırlatma kulesine yaklaştı. Bir saatten fazla bir sürede yolculuğunu tamamlayan uzay aracı, sağlıklı bir şekilde piste ulaştı.

CGTN, insanlı uzay aracı sisteminin baş tasarımcısı Zhang Fusheng, “Uzay aracının itici yakıt dolumu dahil tüm son montaj ve testleri tamamladık. Roket sistemi üzerinde büyük ölçekli bir sistem arayüzü testi yapacağız ve ardından kombonun lansman öncesi durumuna girişini işaretleyen tüm sistem tatbikatına geçeceğiz." dedi.

ÇİN, UZAY İSTASYONUNU TAMAMLAMAK ÜZERE

Bu görev ile Çin, önümüzdeki Ekim ayına kadar uzay istasyonun yapım aşamasını tamamlamayı amaçlıyor. T şeklindeki uzay istasyonu kompleksinin yapımı için Çin, ekipman taşıyan Tianzhou-4 kargo uzay gemisini Mayıs ayında fırlatmıştı.

Bu arada Çin, Shenzhou-14 uzay aracı ile Haziran ayında hangi astronotları göndereceğini açıklamadı. Bu ay tamamlanan bir görevde üç Çinli astronot, uzaydaki görevlerini bitirerek Shenzhou 13 uzay kapsülüyle Gobi çölüne iniş yapmıştı. Astronot Wang Yaping, uzay yürüyüşü yapan ilk Çinli kadın oldu.

Çin’in uzay yolculuğu 2003’te başladı ve ilk astronotunu uzaya gönderdi. 2013'te Ay’a ve geçen yıl da Mars'a robot gezgin araçlar indirdi. Bununla birlikte, Ay’a muhtemel bir insanlı görev yapmayı tartıştılar. Çin, eski Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra kendi başına uzaya astronot gönderen üçüncü ülke oldu. Tiangong, 2011 ve 2016'da başlatılan öncüllerin ardından Çin'in üçüncü uzay istasyonu.

Bakan Varank'tan uzay açıklamasıyla alay eden takipçisine cevap Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzaya gitmek ister miydiniz?" sorusu üzerine verdiği "Ben gidemem. Öyle kapalı ortamlarda bulunamam. Klostrofobim var" cevabını eleştiren Radyo Programcısı Cem Ceminay'a sosyal medya hesabından cevap verdi.

Bakan Varank'tan uzay duyurusu: Azerbaycan ile imzalar atılacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'a katıldı. Varank, burada önemli açıklamalarda bulunurken, Azerbaycan ile ortak uydu projelerinin gerçekleşeceğini müjdeledi.