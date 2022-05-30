Türkiye Gazetesi

Bilim insanları Ay’da bir uzay üssünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve roket yakıtı olarak kullanılacak kadar su bulunduğuna inanıyor. ABD'deki araştırmacılara göre, Ay’da iki ila dört milyar yıl önce patlayan yanardağlardan çıkan su buharının beşte ikisi, kraterlerde yüzlerce metre kalınlığında buz tabakası oluşturdu. Bu buzlar, kraterlerin güneş ışığının ulaşamayacağı yerlerinde ya da yer altında bulunuyor.

Colorado Boulder Üniversitesi’nde astrofizikçi Paul Hayne, bu buzların, içmek ve roket yakıtına dönüştürmek için suya ihtiyaç duyacak olan gelecekteki kaşifler için bir ödül olacağını söyledi. Hayne, “Yüzeyin beş veya 10 metre altında büyük buz tabakalarına sahip olmamız mümkün" diye ekledi.

Araştırma Ay’da birçok bilim insanının sandığından daha fazla su bulunduğunu gösteriyor. Buzun daha çok Ay’ın kuzey ve güney kutuplarında bulunduğunu belirten Hayne, “İnsan veya robotların kazılarla derinlere inip buzu araması gerekiyor” diye konuştu.

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