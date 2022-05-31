Türkiye Gazetesi

Geliştirici Alessandro Paluzzi’nin Twitter'da paylaştığı yeni sızıntı bilgilere göre, Telegram ücretli bir abonelik planı getirmeye hazırlanıyor. Şirket ‘ücretsiz’ vurgusunu yaptığı sloganı bırakıyor ve kullanıcıların uygulama için ödeme yapmasına izin verecek yeni bir abonelik modelini test ediyor.

Şu anda kullanıcılar, “Telegram sonsuza kadar ücretsiz olacak - Reklam yok. Ücret yok” yazan slogan ile karşılaşıyor. Ancak Paluzzi’nin uygulamada keşfettiği yeni slogana göre bu değişiyor. Paluzzi’nin paylaştığı bilgilere göre, sloganda artık “Telegram, sohbetler ve medya için ücretsiz sınırsız bulut depolama alanı sağlar” yazıyor.

Yeni slogan henüz mesajlaşma uygulamasında aktif değil ve muhtemelen yalnızca premium abonelik resmi olarak duyurulduğunda etkinleştirilecek.

EMOJİ TEPKİLERİ TELEGRAM PREMIUM'DA

Bu arada, iOS için Telegram’ın 8.7.2 beta sürümünde yeni tepki emojileri ve çıkartmaları da kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu yeni özellikler, yalnızca uygulamanın Telegram Premium olarak bilinen ücretli abonelik sürümünün kullanıcıları tarafından kullanılabilecek.

Şirket, abonelik planının fiyatlandırması ve özelliğin tam olarak kullanılabilirliği hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Özellikle pandemi sürecinde ve WhatsApp’ın gizlilik kurallarını değiştirmeye yönelik adım atması üzerine milyonlarca kullanıcı kazanan Telegram, uygulamayı hızla geliştirmeye devam ediyor. Görüntülü, sesli aramaların yapılabildiği uygulama, elbette mesajlaşma odaklı hizmet veriyor. Ayrıca WhatsApp’tan farklı olarak daha büyük grupların bulunduğu kanallar yer alıyor. Bu kanalların en önemli ve ayırt edici özelliği kullanıcıların bir kanala üye olduklarında isterlerse numaralarını gizleyebilmesi.

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