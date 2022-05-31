Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, işletme hesaplarının kullanabileceği bir kapak fotoğrafı ekleme özelliğini masaüstü platformları için geliştiriyor. Bu yeni özellik aslında ilk olarak iki ay önce ortaya çıktı ve şu anda hala Android beta programında da geliştirme aşamasında.

WABetaInfo’nun elde ettiği ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, işletme profilinizi düzenlemek istediğinizde bir kapak fotoğrafı oluşturabileceksiniz. Ancak bu özellik şu anda geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncelleme ile önce tüm cihazlarda teste alınacak ardından da tüm kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp kapak fotoğrafı böyle görünecek

Kapak fotoğrafları sayesinde bir başlık resmi ekleyerek işletme profilinizi geliştirebilirsiniz. Müşterileriniz ve diğer işletmeler profilinizi ziyaret ettiğinde kapak fotoğrafını görebilecek. Bu özellik sadece WhatsApp’ı işletme hesaplarına gelecek ve bu nedenle kapak fotoğraflarını standart WhatsApp hesapları kullanamayacak. Ancak standart WhatsApp uygulamasını kullananlar bir işletme hesabının kapak fotoğrafını elbette görebilecek.

Kapak fotoğrafı oluşturma özelliği şu anda yalnızca iOS WhatsApp'ta kullanılabiliyor.

WHATSAPP DURUM CEVAPLARINA YENİ SİMGE

Bununla birlikte WhatsApp, son birkaç haftadır durum güncellemelerine bazı iyileştirmeler eklemeye çalışıyor. Şirketin bağlantı ön izlemelerini iyileştirme üzerinde çalıştığını ve durum güncellemelerini doğrudan sohbetler listesinde gösterecek bir özellik üzerinde çalıştığını duyurmuştuk. WhatsApp şimdi de bir durum cevabı göstergesi geliştiriyor.

WhatsApp durum tepkilerine yeni simge geliyor

Bu ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, sohbetteki en son mesaj bir durum güncellemesine cevap olduğunda WhatsApp artık farklı bir simge gösterecektir. Bu küçük bir yenilik gibi görünse de durum güncellemelerinize aldığınız tepkileri daha hızlı görmenizi sağlayacak.

Ekran görüntüsü WhatsApp Desktop beta sürümünden alındı ancak şirket aynı özelliği Android ve iOS’taki WhatsApp beta sürümüne de getirmeye hazırlanıyor. İlerleyen haftalarda (aylarda) bu özelliğin tüm kullanıcılara sunulması muhtemel. Ancak geliştirme aşamasındaki bazı özelliklerin değiştirildiğini ve hatta planlardan tamamen kaldırıldığını da hatırlatalım.

WhatsApp ne yapacağını şaşırdı: Kullanıcıların başını ağrıtan özelliğe ince ayar Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, 2 milyar aktif kullanıcısını memnun etmek için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz süreçte 'kaybolan mesajlar'ı başlatan şirket, bu kez de kullanıcıları zor durumda bıraktığı için aksi bir işlev sunan özellik geliştiriyor.

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