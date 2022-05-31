Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook'un ana şirketi geçtiğimiz yıl adını Meta olarak değiştirdikten sonra metaverse projelerine hız verdi. Meta başta olmak üzere Tesla'dan Apple'a ve Google'a kadar onlarca şirket, sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine projelerini bir bir duyurmaya başladı. Google'ın ve Meta'nın zaten halihazırda sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik platformları bile bulunuyor. Apple'ın en geç 2023'te sanal gerçeklik başlığını piyasaya sürmesi bekleniyor.

Metaverse son aylarda en çok duyduğumuz teknolojik gelişmelerden biri. Sanal gerçeklik başlıkları ve platformlarını satın alarak üyeliklerini başlatan kullanıcılar, başlıkları kullanarak metaverse'e adım atıyor. Her şeyin tamamen sanal olduğu, fiziki bir karşılığının olmadığı metaverse'te insanlar kendilerine ev, arsa, otomobil, yat bile satın alabiliyor. Ancak gelecek yıllarda metaverse'te insanlar bebek sahibi bile olabilir. Bu gerçekten korkunç bir geleceğe işaret ediyor!

SANAL EVRENE SANAL ÇOCUKLAR

Kıdemli yapay zeka uzmanı Catriona Campbell, önümüzdeki 50 yıl içinde sanal gerçeklik bebeklerinin sıradan hale geleceğini söyledi. Campbell, 2070'lerin başında her beş çiftten birinin gerçek bir bebek yerine dijital bir bebeği tercih edebileceğini ileri sürüyor.

Bilgisayar ortamında oluşturulan bu dijital çocuklar, sanal evrende var olacak. Ebeveynler, gerçekten bir bebek sahibi olmayacak, sadece sanal veya holografik görünümlü bebeklere dokunabilecek ve gerçekçi bir dokunma hissi veren yeni nesil AR (artırılmış gerçeklik) gözlükleri ve dokunsal eldivenler aracılığıyla bebekleri görüp etkileşime girebilecek.

Campbell, bu sanal çocukların konuşacağını, simülasyonda duygusal tepkiler vereceği, dijital bir hafızaya sahip olacağını ve gerçek zamanlı olarak büyüyeceğini belirtti. İşte bu sanal bebeklere ayda 20 Sterlin gibi bir ücret karşılığındaki abonelik hizmetiyle erişilebilecek. Yapay zeka uzmanı, bu projenin aşırı nüfus gibi sorunları çözmeye yardımcı olabileceğini iddia etti.

Smyrna Antik Kenti Agorası metaverse’te: Roma dönemini bire bir yansıtacak İzmir’in Konak ilçesinde yer alan 2 bin 500 yıllık Smyrna Antik Kenti Agorası, metaverse (sanal evren) platformu aracılığıyla Roma dönemindeki halini yansıtan görüntülerle ziyarete açılacak.

36 saat boyunca neredeyse hiç uyumadılar! Her şey e-Devlet'i metaverse'e taşımak için Türkiye’nin bilim ve teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nde Türkiye Açık Kaynak Platformu tarafından Hackathon yarışması düzenlendi. Blokzincir, NFT ve metaverse alanlarında 36 saat kesintisiz süren Hackathon yarışmasına 41 takımdan 112 geliştirici katıldı.