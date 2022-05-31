Türkiye Gazetesi

Yerli savunma sanayiinde son yıllarda oldukça başarılı işlere imza atan Türkiye, her geçen yıl envanterine bir yeni araç daha ekliyor. Baykar Savunma şirketi, Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA'larını üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Bayraktar TB2'nin mimarı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı Kızılelma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İLK UÇUŞ TARİHİ NETLEŞTİ

Baykar’ın katlanabilir kanatlı ve kısa pistlerden iniş-kalkış yapabilecek olan Bayraktar TB3 ve İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma (MİUS) üzerine çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bayraktar, Kızılelma'nın ilk uçuşunu gelecek yıl yapacağını söyledi.

Bayraktar, "İnşallah Kızılelma'nın ilk uçuşunu gelecek yıl göreceğiz. TB3’ün ilk uçuşu da ya bu yıl sonunda ya da gelecek yılın başında olacak." ifadelerini kullandı.

TAKSİ İHA'LAR

Öte yandan Bayraktar, yeni proje olan taksi İHA'lar üzerinde çalıştıklarını da açıkladı:

"Daha uzun zaman ufkuna bakarsanız, taksi İHA’lar üzerinde çalışıyoruz. Bunun için daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Bu da temelde yapay zeka anlamına geliyor. Ancak bu, insanların şehirlerde nasıl taşınacağı konusunda devrim oluşturacak."

Ünlü analisten Bayraktar SİHA ve Kızılelma yorumu: F-35'lere alternatif İtalyan Analist Daniele Santoro, katıldığı bir panelde Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği SİHA ve İHA’ların Ukrayna’da dengeleri değiştirdiğini belirten Santora, orta vadede Türkiye’nin F-35 programına geri dönebileceğini belirtti. Öte yandan Santoro, Bayraktar TB3 ve MİUS / Kızılelma'nın F-35 savaş uçaklarına alternatif olabileceğini vurguladı.

Milli savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, yapay zeka ile dengeleri değiştirecek Baykar Savunma tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden Kızılelma Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Uzmanlar, Kızılelma’nın yapay zeka ile öne çıkacağını söylüyor.

Bayraktar KIZILELMA’nın kanatları monte edildi: Selçuk Bayraktar yeni gelişmeyi paylaştı Bayraktar KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS)’nin kanatlarının montajı tamamlandı. Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yeni gelişmeyi paylaştı. KIZILELMA’nın üretim faaliyetleri devam ediyor.