Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta'ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp, nihayet Android, iOS ve web sürümleri için metin mesajlarını düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor. Böylece bir mesajı göndermiş olsanız bile üzerinde düzenleme yapabileceksiniz. Bu özellik WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram platformunda zaten var ve kullanıcıların Telegram'ı tercih etmelerindeki en önemli nedenlerden biri.

WhatsApp hakkında son gelişmeleri, geliştirme aşamasındaki yenilikleri aktaran WABetaInfo, platformun aslında metin mesajlarını düzenleme özelliği üzerinde çalıştığını 5 yıl önce yazmıştı. Ancak o tarihten sonra platform, bu özellikten vazgeçmiş olacak ki bir daha karşılaşmadık. Nihayetinde, WABetaInfo'nun elde ettiği ekran görüntüsünde, WhatsApp'ın gerçekten de kısa süre önce metin mesajlarını düzenleme üzerinde çalıştığıını görüyoruz.

WHATSAPP MESAJ DÜZENLEME GELİYOR

Mesaj düzenleme özelliğinin ayrıntılarına gelecek olursak, muhtemelen düzenlenen mesajların önceki hallerini kontrol etmek için bir düzenleme geçmişi olmayacak. Ancak bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan planlar değişebilir de. Ayrıca kullanıcıların mesajlarını düzenleyebileceği zaman çerçevesini de şu anda bilmiyoruz. Yani gönderilen bir mesajın düzenlenebilmesi için muhtemelen belirli bir süre olacak.

Ekran görüntüsünde mesaj düzenlemenin nasıl olacağını görebilirsiniz

Bu ekran görüntüsü Android WhatsApp beta sürümünden alınmış olsa da platform aynı özelliği iOS ve web sürümlerine getirmek için çalışıyor. Şu anda bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan, beta test kullanıcılarına ne zaman sunulacağını bilmiyoruz.

Bu arada, sosyal medya devi Twitter'da tweet düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor ve önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

WhatsApp üst üste patlattı! İki yeni özellik birden WhatsApp kullanıcıları yeni özelliklere kavuşuyor. Bunlardan biri işletme hesapları için. Şirketin, işletme hesaplarına yönelik bir abonelik planı üzerinde çalıştığı zaten bir süre önce keşfedilmişti. İşletme hesapları için bir özellik daha ortaya çıktı.

WhatsApp ne yapacağını şaşırdı: Kullanıcıların başını ağrıtan özelliğe ince ayar Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, 2 milyar aktif kullanıcısını memnun etmek için yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz süreçte 'kaybolan mesajlar'ı başlatan şirket, bu kez de kullanıcıları zor durumda bıraktığı için aksi bir işlev sunan özellik geliştiriyor.