Türkiye Gazetesi

Tüm büyük teknoloji şirketleri şu ya da bu şekilde NFT'leri (nitelikli fikri tapu/değiştirilemez jeton) benimseme sürecine girdi. Instagram da kısa süre önce ABD'li içerik oluşturucular ve koleksiyoncular için NFT'lerin test edildiğini duyurdu. Şirket, NFT üreticilerinin dijital koleksiyonlarını Instagram’ın entegre platformuna eklemelerini kolaylaştırmak için başka bir yeni özellik üzerinde çalışıyor.

INSTAGRAM NFT'YE ZEMİN HAZIRLIYOR

Sosyal medya devi Instagram, kullanıcıların dijital koleksiyonlarını saklamak için cüzdan seçmelerine izin verecek. Geliştirici ve tersine mühendis Alessandro Paluzzi’nin Twitter'da paylaştığı ekran görüntüsüne göre şirket, şu anda kullanıcıların NFT koleksiyonlarını hangi cüzdana eklemek istediklerini seçmelerine olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı ekran görüntüsü

Tersine mühendis ayrıca, kullanıcı arayüzünün bir ekran görüntüsünü de yayınladı. Meta’ya ait sosyal medya şirketin Rubicon blok zincirini destekleyen cüzdanları destekleyeceği yazıyor.

Şirket şu anda özellik üzerinde çalışıyor, bu yüzden kullanıcılara henüz sunulmadı. Ancak şirketin NFT projesine büyük bir katkı sunacak. Sosyal medya devinin NFT özelliğini ne zaman kullanıma sunacağına ilişkin henüz bir açıklama yok. Bununla birlikte, kullanıcıların NFT koleksiyonlarını Instagram üzerinden tanıtması, satışa çıkarması mümkün olacak.

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