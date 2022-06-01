Türkiye Gazetesi

Meta’ya ait sosyal medya ağı Instagram, peş peşe yeni özellikler geliştiriyor. NFT koleksiyonlarını saklamak için dijital cüzdan seçeneği üzerinde çalıştığı ortaya çıkan Instagram’ın son zamanlarda Reels videolarına ve profil görünümüne odaklandığı da biliniyor. Reels videolarını geliştiren ve içerik üreticilerin daha fazla para kazanabilmesi için yeni yollar arayan şirket, ayrıca paylaşılan gönderilerin profildeki görünümünü de değiştirecek bir yeniliği geliştiriyor. Böylece kullanıcılar, paylaşımlarını kırpabilecek. Ancak asıl konumuz bunların hiçbiri değil…

Instagram, en büyük eksikliklerinden birini gidermeye çok yakın. Geliştirici ve tersine mühendis Alessandro Paluzzi Twitter’da müjdeli haberi verdi. Kullanıcılar, bir kişinin profil resmine uzun süre dokunduğunda artık profil fotoğrafını büyük haliyle görebilecek.

Profil fotoğraflarını büyütme özelliği şu anda geliştirme aşamasında ve henüz beta test kullanıcılarına bile açılmadı. Bu nedenle, nasıl olacağına dair bir bilgiye sahip değiliz. İlerleyen haftalarda bu konuda yeni gelişmelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Biz de yeni gelişmeler yaşandıkça sizinle paylaşacağız…

INSTAGRAM YENİ ÖZELLİKLERİ DENİYOR

Instagram, kullanıcıların en sevdikleri gönderileri profilin en üst kısmına sabitlemelerine izin verecek. Tıpkı Twitter’daki gibi! Ancak şirket bununla da yetinmiyor ve Twitter’ın bir özelliğini daha getirmeye hazırlanıyor; retweet’e benzer şekilde repost geliyor. Repost özelliği ile kullanıcılar, bir başkasının gönderisini doğrudan, tek tuşla kendi profillerinde gönderi olarak yayınlayabilecek. Ayrıca şirket, hikayelere bir çizimle yanıt verme gibi bir takım küçük yenilikler de test ediyor. Tüm bu özellikler önümüzdeki aylarda genel kullanıma sunulacak.

Instagram NFT'ye bir adım daha yaklaştı: Dijital cüzdan geliyor Sosyal medya devi Instagram, geçtiğimiz aylarda NFT özelliği getireceğini açıklamıştı. Şirketin NFT koleksiyonları için yeni özellikler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Instagram kullanıcıları bayılacak! Fotoğrafı paylaşsanız bile artık sorun olmayacak Sosyal medyanın amiral gemisi platformlarından Instagram, yakında tüm kullanıcılara sunmayı planladığı yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Yeni bir ekran görüntüsü, Instagram’ın paylaşılmış gönderileri kırpma özelliği üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.