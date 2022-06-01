Türkiye Gazetesi

Telefon üreticisi LeTV, Çin iç pazarında yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürdü. Uygun fiyatlı olarak tanımlanan Y1 Pro isimli akıllı telefon modelinin tasarımı, teknoloji devi Apple'ın iPhone 13 akıllı telefon serisinin neredeyse aynısı.

LeTV Y1 Pro, düz bir arka panele sahip ancak köşeleri yuvarlatılmış. iPhone 13'e benzerliği bununla da sınırlı değil, kamera modülü ve görüntü sensörünün cihaz üzerindeki konumu da neredeyse aynı.

Ön tarafta, metalik bir çerçeveyle çevrelenmiş çentikli bir ekran bulunuyor. Bu da iPhone 13'ün özellikleri arasında. Çinli marka, akıllı telefonu bir bütçe amiral gemisi modeli olarak pazarlıyor ve uygun maliyetli bir fiyat etiketi ile birinci sınıf bir yapı kalitesi sunuyor.

75 DOLARA IPHONE 13 KOPYASI

1560 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6,5 inç LCD panelli ekranıyla dikkat çeken Y1 Pro'nun kaputunun altında ise 4G özellikli bir yonga seti olan UNISOC Tiger T310 SoC bulunuyor. Bu işlemci, 4 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolamayla destekleniyor. 4.000 mAh pil gücüne sahip cihaz standart 10W şarjı ve bir USB Type C şarj bağlantı noktası çalıştırıyor.

Diğer özellikler arasında çift SIM, 4G desteği ve yerleşik parmak izi tarayıcısı yok ancak Android 11 ile yüz tanıma kilidi bulunuyor. 208 gram ağırlığında ve 164.3 x 77.7 x 9.5 mm boyutlarında. Ön kamerası 5MP iken ikili arka kamera kurulumunda 8 MP sensör bulunuyor.

Bu yeni akıllı telefon modelinin farklı depolama versiyonalarıyla satışa sunulduğunu belirtelim. 4GB RAM + 32GB depolamaya sahip versiyonu 75 dolar; 4GB RAM + 128GB depolamaya sahip olanı 105 dolar ve 4GB RAM + 256GB depolama versiyonu ise 135 dolardan satılıyor. Mavi, beyaz ve siyah olmak üzere birden fazla renk seçeneğiyle satışa çıkıyor. LeTV Y1 Pro için ön siparişler açıldı.

Böyle bir iPhone yok! Yıllardır eksikliği hissedilen özelliği Apple ilk kez sunacak Apple, iOS 16 işletim sistemi sürümü ile iPhone 14 serisinde 'her zaman açık ekran modu'nu getirecek.

Böylesi görülmedi! iPhone 14 Pro tasarımı sızdı, teknoloji tutkunları çılgına döndü Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği iPhone 14 serisinin Pro modeline ilişkin yeni bir sızıntı gerçekleşti. YouTube videoları ile tanınan Jon Prosser, iPhone 14 Pro'nun şimdiye kadar ortaya çıkan teknik ve tasarım detaylarına bakarak ‘potansiyel’ olarak en doğru ve tutarlı görünümünü paylaştı.