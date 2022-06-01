Türkiye Gazetesi

Amerikan Forbes dergisinde yayınlanan analizde Türkiye’nin ürettiği Bayraktar TB3 ve İHA’nın özelliklerinden bahsedildi. Yazıda Bayraktar TB3’ün savaş terminolojisine getirebileceği yeni özelliklere dikkat çekildi. Sistemin başarılı olması halinde diğer ülkelere de örnek olacağı söylenirken savaş gemilerinde benzer bir sistemin kullanılmaya başlanabileceği kaydedildi. Analizde TB3’ün TB2’yi geçeceği ifade edildi. Uzman isim “Bu, Türkiye'nin bir 'drone süper gücü' olarak yerini sağlamlaştırmaya çalıştığının da bir göstergesi” dedi.

BAYRAKTAR TB3 NE ZAMAN GELECEK?

Baykar tarafından geliştirilen yerli ve özgün Bayraktar TB3 için geri sayım başladı. Merakla beklenen Bayraktar TB3 ne zaman gelecek? Türkiye bu yıl yeni Bayraktar TB3 insanız hava aracını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılacak olan TB3, Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve Ukrayna’daki savaş başarılarıyla adını tüm dünyaya duyuran TB2’nin halefi olarak piyasaya sunulacak. TB3 ve TB2’lerde havada kalış süreleri 24 saat üstündeyken TB3 farklı olarak daha fazla yük taşıyor. Kısa pistlerden ve gemi güvertelerinden hareket edecek şekilde tasarlanan TB3 fark oluşturuyor.

Bayraktar TB3

BAYRAKTAR TB3 ÖZELLİKLERİ

Katlanabilen kanatlara sahip olan Bayraktar TB3 helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun tasarlandı. Deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB3, kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlar taşıyabiliyor. Çok uzun mesafelerden kumanda edilebilen Bayraktar TB3, keşif-gözetleme ve istihbarat görevleri için birebir.

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTELERİ

14 Metre Kanat Açıklığı

8.35 Metre Uzunluk

2.6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

DONANMANIN EN BÜYÜK GEMİSİ TCG ANADOLU

Her geçen gün savunmasına yerli ve milli teknolojilerden bir yenisini ekleyen Türkiye, Anadolu veya Anadolu L-400 bilinen adıyla TCG Anadolu’yu da bu yıl hizmete sokuyor. Türkiye'nin amfibi hücum gemisi sınıfına giren ilk gemisi olan TCG Anadolu için, beşinci nesil F-35'in B yani donanma versiyonunu sipariş etmişti. Ancak, Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemleri edinen Ankara'nın, 2019'da herhangi bir F-35 satın alması engellendi.

TCG ANADOLU’YA F-35 YERİNE TB3

Türkiye, ABD’den alacağı F-35’lerin yerine TCG Anadolu’ya, TB3’leri konuşlandıracak. TCG Anadolu’yu bir S/İHA gemisi olarak kullanmaya hazırlanan Türkiye, TCG Anadolu’ya 30-50 adet arası TB3 yerleştirebilecek. Türkiye ürettiği S/İHA’larla tasarlama, geliştirme ve yerleştirme kabiliyetini somut olarak ortaya koyuyor. Türkiye savunmasını TB3 gibi yerli ve milli teknolojilerle donatmakla kalmıyor TB2 gibi diğer ülkelerle ihraç ederek büyümeye devam ediyor. 20’yi aşkın ülkeye satılan TB2, Ukrayna’daki başarısının ardından tüm dünyanın dikkatini çekti. Tüm dünyanın müşterisi olduğu TB2’nin halefisi olacak olan TB3 için Baykar'ın CEO’su Haluk Bayraktar, ‘Yeni insansız hava aracımız TB3, Japonya'nın Izumo sınıfı platformları için çok uygun olacak’ dedi. Bu açıklamadan da anlayacağımız üzere; Bayraktar yeni bir hedefin peşinde olabilir.

TCG Anadolu l-400

BAYRAKTAR’IN YENİ HEDEFİ

Danimarka'da SDÜ'de Savaş Çalışmaları Bölümü'nde Yardımcı Doçent olan James Rogers konu ile ilgili değerlendirmesinde; 'Japonya’nın Izumo sınıfı gemileri, VTOL (dikey kalkış ve iniş) helikopterler için tasarlandı. Bu nedenle geleneksel bir uçak gemisinden daha küçük. Bununla birlikte TB3, kısa pist uçak gemilerine kalkış ve iniş için özel olarak tasarlandı ve katlanabilir kanatlara sahip. Türkiye bu projesi ile önemli bir yetenek boşluğunu doldurmaya hazır' açıklamasında bulundu. TCG Anadolu amfibi hücum gemisine operasyonel taarruz hava gücü sağlayacak olan TB3’ler benzer gemiler sahip diğer ülkeleri için de amfibi saldırı gemilerinin 'drone gemilerine' dönüştürdüğünü görebiliriz

TB3 BAŞI ÇEKİYOR

Deniz alanında kullanılan askeri dronlarla pazara hakim olmayı hedefleyen Bayraktar TB3’ler ile ilgili konuşan Rogers; 'Denizcilik alanı için havadaki dronlar, askeri drone gelişiminde büyük ve gelişmekte olan bir pazardır. Rusya gibi ülkeler, gemilerden mancınıklarla fırlatılan büyük dronları deniyor. Türkiye, ulusal askeri kullanım ve gelecekteki potansiyel uluslararası satışlar için TB3 ile bu pazarda şimdiden başı çekiyor' ifadelerini kullanıyor.

TB3’LER TB2’NİN BAŞARISINI GERİDE BIRAKACAK

Peki TB3, selefi olan TB2'nin ihracat başarısını tekrarlayabilir mi? Michael Baker, 'TB2; Libya'dan Ukrayna'ya kadar birçok alanda, dünyanın önde gelen drone sistemi olarak kendini kanıtladı. TB3'ler, TB2'nin dünya çapındaki operasyonel başarısını geride bırakacak. Çeşitli aktörlerin, bu gücü kötüye kullanımını azaltmak için sorumlu bir şekilde satılması gerekli. Çünkü, TB3'ün BLOS uçuş kabiliyeti ve otomatik kalkış-iniş gibi özellikleri, TB3'ün TB2'ye kıyasla benzersiz bir satış potansiyeli olduğunu gösteriyor. Bu, Türkiye'nin bir 'drone süper gücü' olarak yerini sağlamlaştırmaya çalıştığının da bir göstergesidir' açıklamasında bulundu.

BAYRAKTAR TB2 ÖZELLİKLERİ

Baykar tarafından geliştirilerek kullanıma sunulan Bayraktar TB2 Taktik S/İHA Sistemi, kullanıcıya tüm çözümleri bir arada sunan bütünleşik ağ tabanlı bir sistem mimarisidir. Sistem, Bayraktar TB2 S/İHA Platformu, Yer Kontrol İstasyonu, Yer Veri Terminali, Uzak Görüntü Terminali, İleri Üs ve Jeneratör ile Römork modüllerinden oluşur. Baykar’ın teknolojik kabiliyet ve yetenekleri sayesinde tüm sistem yerli ve milli olarak üretilmektedir.

Bayraktar TB2

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTELERİ

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

25.000 Feet Maksimum İrtifa

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri