Türkiye Gazetesi

Yerli otomobil TOGG, 2022 sonunda ilk seri üretim aracını banttan indirecek. 2023 yılında da pazara çıkacak. Elektrikli olan bu araçların nasıl şarj edileceği en çok merak edilen konular arasında. Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, buna ilişkin bilgi verdi. "2023’e Doğru, 2050 Ufku" başlığı altında gerçekleştirilen 21. Forum İstanbul Konferansları" kapsamında düzenlenen panelde konuşan Karakaş, otomotiv sektöründe oyunun kurallarının değiştiğini ve bunu tüketici beklentilere göre şekillendiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN BİR UCUNDAN BİRİ UCUNA GİDİLEBİLECEK"

Şarj alt yapısı için yaklaşık 2 yıldır çalışmalar yapıldığını belirten Karakaş "bakanlıklarımız ve Ankara'da bu işi regülasyonuna kadar takip eden arkadaşlarımızla hep beraber çalıştık. Ve ortaya çıkan sonuç doğrultusunda da zaten ihaleler açıldı, çerçevesi belirlendi. Biz de Togg olarak bir şirket kurmaya karar verdik. Bu şirketle ülkemizin bir ucundan bir ucuna seyahati sağlayabilecek bir altyapının oluşması için harekete geçtik. Bize ülke genelinde bin tane şarj lazım. Siparişini verdik ve şu an nerelere kurulacağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ama aynı zamanda da bu bahsedilen ihaleye de girmek üzere her türlü hazırlığımızı tamamladık" dedi.

HER 25 KM'DE BİR ŞARJ İSTASYONU

Karakaş ayrıca menzil konusunda 2 boyut bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: Birincisi akıllı cihazın üzerindeki bataryanın kapasitesi. Yani orada iki alternatifimiz var biliyorsunuz. Bir standart alternatif dediğimiz 300 km menzil ve diğeri de 500 km menzil. 500 km ortalamanın üzerinde bir rakam. İkincisi de tabii ki mümkün olduğunca yakın yerlerde istasyon bulmak. Yani bizim kendimize verdiğimiz söz, trafik yoğunsa her 25 kilometrekarede ve trafik daha az yoğunsa her 50 kilometrekarede bir şarj istasyonu yerleştirmek.

Yerli otomobilde kilit aşama tamam! TOGG 'başarıyla ürettik' diyerek duyurdu 2023 yılının Mart ayından itibaren yollarda yerini almaya hazırlanan yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili yeni bir başarıya daha imza atıldı. Son olarak Almanya'da kamuflajlı olarak test edilirken görüntülenen TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk C-SUV gövdesinin başarıyla üretildiği duyuruldu.

Yerli otomobil Togg, Almanya'da görüntülendi Türkiye’nin yerli otomobili Togg bu kez yurtdışında görüntülendi. Almanya’da test aşamasında meraklıların kameralarına yansıdı.