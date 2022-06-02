Türkiye Gazetesi

‘Amber Uyarıları’, kaçırılan çocukların yerinin tespit edilmesine yardımcı olan önemli bir araç olarak tanımlanıyor. Kolluk kuvvetlerinin izniyle başlatılan bu uyarılar, TV'lerde, metin mesajlarında ve sosyal medya ağlarında yayınlanır. Artık Instagram da Amber Uyarıları’nı aktif hale getiriyor ve ABD'de kullanıma sunuldu bile. Önümüzdeki birkaç hafta içinde toplam 25 ülkede kullanıma sunulacak bu özellik ile Amber Alerts kullanıcıların ana sayfalarına düşecek. Bu tür hayati öneme sahip uyarıların kullanıcıların ana sayfalarında yayınlanmasının nedeni ise milyonlarca kullanıcıya sahip olmalarından ötürü daha fazla kişiye ulaşabilecek olmaları.

Uyarılar bu şekilde görünecek

Instagram'a Amber Alerts eklemek aslında oldukça mantıklı. Çünkü, gençler kısa mesajları görmezden gelebilir ancak Instagram'da genellikle düzenli olarak geziniyorlar. Ayrıca metin mesajları kayıp çocukların fotoğraflarını göstermek için bir bağlantıya tıklamanızı ister ve bu da pek çok kişi için zahmetli bir iş gibi görünüyor. Ancak Instagram doğrudan ana sayfanıza kayıp bir çocuğun fotoğrafını ve bilgilerini sunarak iletişimi kolaylaştırıyor. Bu arada, Amber Uyarıları bildirim şeklinde olmayacak, yalnızca kullanıcıların ana sayfalarına düşecek. Ancak belki de bu uyarıları hiçbir zaman görmeyebilirsiniz. Çünkü Instagram, yalnızca çevrenizde gerçekleşen bir kayıp vakasını karşınıza çıkaracak.

INSTAGRAM, SADECE BÖLGENİZDEKİ KAYIPLARI BİLDİRECEK

Facebook, 2015 yılında Haber Kaynağına Amber Alerts özelliğini getirmişti. Instagram'a dönecek olursak, konu hakkında açıklama yapan şirket, “Eğer bir uyarı alırsanız yakınınızda kayıp bir çocuk için arama yapılıyor demektir. Bu uyarıların kime gösterileceğini bilmek için profilinizde listelediğiniz şehir, IP adresiniz ve konum servisleriniz (eğer açıksa) dahil olmak üzere çeşitli sinyaller kullanıyoruz.” dedi.

Instagram, özelliğin Arjantin, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Ekvador, Yunanistan, Guatemala, İrlanda, Jamaika, Güney Kore, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Malta, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Romanya, Güney Afrika, Tayvan, Ukrayna, Birleşik Krallık, BAE ve ABD’de kullanılacak. Ancak şu an için Türkiye’de kullanılamayacak. Belki ilerleyen dönemlerde ülkemizde de kayıp çocuklar için Amber Alerts aktif hale getirilir.

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