Türkiye Gazetesi

WhatsApp, metin mesajları, görüntü, ses ve dosya paylaşımının yanı sıra sesli ve görüntülü arama ile dünya çapında 2 milyar kullanıcıya hizmet veriyor. Uygulama, kendini geliştirerek kullanıcılarını daha fazla memnun etmek için çabalıyor. Neredeyse her gün WhatsApp’ın yeni bir işlev üzerinde çalışmaya başladığını sizinle paylaşıyoruz. Son olarak şirket, mesaj silme özelliğini geliştirirken yakalandı.

WABetaInfo sitesinin WhatsApp dedektifleri bir özelliği daha geliştirme aşamasında ortaya çıkardı. Bu özellik mesaj silme hakkında. Bir arkadaşınıza bir mesaj attınız ancak silmek istediğinizde ne yapıyorsunuz? Mesaja uzunca tıklayıp silme seçeneklerine ulaşıyoruz. Bunu neredeyse hepimiz bir yıldır yapabiliyoruz zaten.

WHATSAPP BENDEN SİL DEDİKTEN SONRA HERKESTEN SİLME

Peki, bir mesajı karşı taraftan silmek isterken yanlışlıkla kendinizden sildiğiniz oldu mu? WhatsApp, mesaj silme seçenekleri arasında ‘Benden sil’ ve ‘Herkesten sil’ olmak üzere iki seçenek sunar. Herkesten sil’e tıklamak isterken yanlışlıkla Benden sil’e tıklarsanız mesajı herkesten silmek artık imkansız hale gelir. İşte WhatsApp’ın geliştirmeye çalıştığı özellik de burada. Artık Benden sil’e bastıktan hemen sonra mesajı geri almak mümkün oluyor.

Mesajı geri getirmek için birkaç saniyeniz olacak

Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, Benden sil’e dokunarak bir mesajı sildiğinizde WhatsApp, bir hata yapmış olma ihtimalinize karşı işlemi geri alabileceğinizi duyuran bir seçenek sunuyor. Bu seçenek sağ taraftaki fotoğraftaki gibi sohbetin en alt kısmında görünecek ve tıkladığınızda mesajı geri alabileceksiniz. Böylece mesajı herkesten silmeniz mümkün olacak. Ancak unutmayın ki işlemi geri almak için birkaç saniyeniz var.

Bu özellik geliştirme aşamasında ve ne zaman yayınlanacağını bilmiyoruz. Beta kullanıcılarına sunulduğunda yeniden sizinle paylaşacağız.

Bununla birlikte, WhatsApp son dönemlerde birçok işlev üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Profil fotoğrafı, hakkında ve son görülmeye getirilen kara listeye alınan 'kişilerim hariç' seçeneği birçok kullanıcının beğenisini toplamıştı. Ayrıca uygulama, emojiler ile mesajlara tepki vermeyi de kullanıcalara sundu. Bir diğer özellik ise sesli mesajların sohbet dışına çıkarak da dinlenebilmesiydi.

Tüm kullanıcılara sunulacak: WhatsApp mesaj düzenleme özelliği geliyor! İşte nasıl yapılacağı Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik seçeneklerini artırmasının ve mesajlara emoji tepkilerini getirmesinin ardından önemli bir özelliği daha kullanıcılara ulaştırmaya hazırlanıyor. Telegram'da uzun zamandır mevcut olan mesaj düzenleme özelliği yakında WhatsApp'a da gelecek.

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