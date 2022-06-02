Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Google, Pixel 7 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak Pixel 7 piyasaya sürülmeden birilerinin eline geçti bile. Üstelik bir kullanıcı, üç hafta boyunca bu telefon modelini ‘farkında olmadan’ kullandı.

Geçtiğimiz hafta, Pixel 7'nin bir prototip sürümünün eBay'de satışa sunulduğunu gördük. Google'ın I/O etkinliğinde gösterdiği modelden biraz daha farklıydı. Kısa bir süre sonra satış ilanı eBay sitesinden kaldırıldı ancak bazı kullanıcılar Pixel 7'nin bir Pixel 7 Pro ile fotoğraflandığını fark etti.

Reddit’te AMC20_ isimli kullanıcı, söz konusu Google Pixel cihazını, Facebook Marketplace’tan satın aldığını ve ‘Pixel 6 Pro’ olarak tanımlandığını söyledi. Twitter’da Brandon Lee - This Is Tech Today de Facebook’ta bir Pixel 7 prototipi bulduğunu ileri sürdü.

AMC20_ isimli kullanıcı, paylaşımında telefonu üç hafta boyunca sorunsuz şekilde kullandığını belirtti. Aslında Pixel 6 Pro yerine Pixel 7 Pro kullanıyordu ancak farkında bile değil. 9to5Google sitesi editörleri, paylaşılan fotoğraflara dayanarak prototipin Obsidian renk seçeneğine sahip Pixel 7 Pro olduğunu iddia etti. Ancak son günlerde peş peşe gelen Pixel 7 Pro haberleri teknoloji devini harekete geçirdi. Reddit’teki paylaşıma göre, Pixel 7 Pro hakkında çıkan haberlerin ardından Google, prototip telefonun çalışmasını engelledi. Yani farkında olmadan üç hafta boyunca Pixel 7 Pro'yu kullanan kişi artık cihazı kullanamıyor.

Geçtiğimiz ay Google, Pixel 6a akıllı telefon modelini piyasaya sürmek üzere bir adım atarak tanıtımını yaptı. Bu yeni akıllı telefon da Tensor yonga setiyle çalışıyor ve 449 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Cihaz; Gorilla Glass 3 ile kaplanmış 60 Hz yenileme hızına sahip 6.1" 1080p ekranlı. Diğer özellikleri ise şu şekilde; 6 GB LPDDR5 RAM ve 128 GB UFS 3.1 depolama alanı, 12,2 MP birincil lens ve 12 MP ultra geniş lensli arka kamera, 4.306 mAh pil gücü. Pixel 6a, 21 Temmuz'da ön siparişe açılacak ancak Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

Google merakla beklenen etkinliği başlattı: İşte bütçe dostu Pixel 6a telefonun özellikleri ​Google yeni bir I/O geliştirici konferansı ile teknoloji meraklılarının karşısına çıkıyor. YouTube kanalından canlı yayınlanan etkinlikte teknoloji devi, yeni bir akıllı telefon, akıllı saat ve işletim sisteminin sürümü dahil olmak üzere en yeni cihaz ve yazılımlarını tanıtıyor. İşte Pixel 6a akıllı telefonun, Android 13 işletim sistemi sürümünün ve Pixel Watch saatin özellikleri…

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