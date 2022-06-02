Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, yaptığı konuşmada, bir dönem F-16 uçaklarının üretimi sırasında tasarımı tamamlanmış komponentlerin alınıp uçaklara takıldığını ve bu çalışmaların çok öğretici olduğunu söyledi. Ardından bu süreci tamamlayan önemli modernizasyon projeleri gerçekleştirildiğini belirterek, Erciyes, Arı, Özgür projelerinin başlatılmasının önemini vurguladı.

MİLLİ MUHARİP UÇAK MOTORU GELDİ

F-16 Blok 30 uçaklarının yerli sistemlerle modernizasyonuna yönelik Özgür Projesi'nde seri üretim sürecine geçildiğini açıklayan Abdurrahman Şeref Can, "Bugün geldiğimiz noktada Hürkuş'ta aviyoniklerimizi yapmışsak, Hürjet'te kendimiz yapıyorsak, Milli Muharip Uçak'ta aviyoniklerimizi savunma sanayisi şirketlerimizle yapıyorsak modernizasyon projelerinin önemi gerçekten çok büyük." dedi.

Açıklamasında bir duyuru daha yaptı. Hürkuş'un Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatına hazırlanıldığını söyledi. Hürjet'te 2 prototipin üretiminin sürdüğünü belirten Can, "Milli Muharip Uçak için motorumuz geldi. Alt sistemlerin tasarımları, üretimleri büyük ölçüde tamamlandı." şeklinde konuştu.

DÖNÜM NOKTASI ATAK

Seminerde konuşan ASELSAN Aviyonik Sistemler Tasarım Direktörlüğü Müdürü Şener Yılmaz, 2004 yılındaki Atak Projesi'nin milli aviyoniklerin geliştirilmesi ve entegrasyonu konusunda dönüm noktası olduğunu söyledi. Yılmaz, ASELSAN'ın oluşturduğu ekosistem ve paydaşlarla yaklaşık 200 farklı aviyonik ürün geliştirdiğini ifade etti.

Şener Yılmaz, üretilen yaklaşık 8 bin aviyonik sistemin 20 farklı tipte hava aracında kullanıldığını söyledi. 400 helikopter, 500 uçak, 30'dan fazla insansız hava aracı olmak üzere 900'den fazla hava aracında milli çözümlerin aktif olarak görev yaptığını ifade etti.

Yılmaz, devam eden projelerle TSK envanterindeki aviyonik sistemlerinin sayısının 10 bini bulacağını belirtti. Avcı kaskının yeni versiyonunun Milli Muharip Uçak ve F-16 Özgür projelerinde kullanılacağını dile getiren Yılmaz, "Yeni nesil bir aviyonik süit oluşturmak üzere kolları sıvamış durumdayız. Amacımız yüksek işlem kapasitesine sahip, daha düşük güç tüketimi olan bir yapı kurmak. Bu yeni mimariyi, ölçeklendirilebilir şekilde, bundan sonraki projelerde kullanmayı hedefliyoruz. Bunun için donanım ve yazılım altyapısını oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

TEI Başkanından gurarlandıran açıklama: Dünyadaki iki uçaktan birine parça üretiyoruz Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi programına öncülük eden şirketlerden TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), dünyanın dört bir yanına ihracatı sürdürüyor. TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, dünyadaki her iki uçaktan birine parça ürettiklerini açıkladı.

Havacılıkta büyük hamle: Türkiye, dünyaca ünlü uçak üreticisi için masada Savunma sanayii alanında büyük adımlar atan ve hava araçları konusunda ihracatta öncü ülke konumuna gelen Türkiye'de sivil havacılık tarafında da hareketlenme başladı. İddialara göre, TUSAŞ ve Türk iş adamlarından oluşan bir grup, ABD’nin ünlü uçak üreticilerinden SyberJet Aircraft firmasını satın almak için masaya oturdu.