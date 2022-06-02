Türkiye Gazetesi

Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska, beraberindeki heyetle Baykar şirketini ziyaret etti. Baykar ziyaretinde Semeska'ya, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Ziyarete ilişkin ayrıntıları Baykar'ın Twitter hesabı paylaştı.

Baykar, sosyal medya hesabı üzerinden, "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska'dan öğrendik. Litvanya'ya 1 adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz." dedi.

Ziyaretin anısına Semeska'ya, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından Bayraktar TB2 maketi hediye edildi.

Ukrayna, Bayraktar TB-2'ler sayesinde Rus birliklerine büyük kayıplar verdirdi. Bütün dünyanın konuştuğu yerli SİHA'lar özellikle Ukrayna işgalinden bu yana daha çok dikkat çekiyor. Ancak SİHA'ların etki alanı sadece bununla da sınırlı değil. Geçmiş açıklamalarında Baykar Teknoloji lideri ve TB-2'nin arkasındaki isim Selçuk Bayraktar, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı TB-2 SİHA'ların büyük başarı gösterdiğini söylemişti.

Selçuk Bayraktar, ilk uçuş için tarih verdi: Kızılelma geliyor İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın ne zaman uçuş yapacağına dair açıklama yapan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gelecek yılı işaret etti.

Önce Ukrayna'ya sonra kendilerine! Savunma Bakanı açıkladı: Bayraktar TB2 almak istiyoruz Bayraktar TB2'ler dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Litvayna, Ukrayna'ya bağışlamak üzere Bayraktar almak için kampanya başlatmıştı. Bu kez kendileri için harekete geçtiklerini belirten Litvanya Savunma Bakanı, Türkiye'den Bayraktar TB2'ler dahil olmak üzere askeri muharebe İHA'ları almak istediklerini açıkladı.