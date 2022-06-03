Türkiye Gazetesi

Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeska, ülkesinde toplanan 5 milyon avroluk yardımla Bayraktar TB2 alıp, Rusya ile savaşan Ukrayna’ya hediye etmek için Türkiye’ye geldi.

BAYKAR Teknoloji, bakan yardımcısına anlamlı bir jest yaptı. Litvanya’ya bir adet Bayraktar TB2 sağlanacağını açıklayan yetkililer, toplanan bağışın ise Litvanya tarafından Ukrayna’ya 'insani yardım' olarak gönderilmesini rica etti.

Baykar Teknoloji’nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, satın alınmak istenin SİHA’nın şirket tarafından bağışlanacağı şu ifadelerle duyuruldu: "Litvanya halkının duyarlı kampanyasının başarıyla tamamlandığını Savunma Bakan Yardımcısı Vilius Semeška’dan öğrendik. Litvanya’ya bir adet Bayraktar TB2 sağlayacağız. Toplanan bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna’ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz."

LİTVANYALI BAKANDAN TEŞEKKÜR

Haberi sevinçle karşılayan Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, sosyal medya hesabından "İnanılmaz! Bayraktar az önce toplanan para yerine bedava vermeyi kabul etti. Bu harika! Toplanan parayla Bayraktar için gerekli mühimmatı alacağız ve kalan para da destek için Ukrayna’ya gidecek. Teşekkürler Türkiye!" notunu paylaştı.

FOTOĞRAFTA KIZILELMA DETAYI

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Semeska'ya tesisi gezdirdi. Yapılan görüşmelerle ilgili paylaşılan fotoğrafta ise bir detay dikkat çekti. Fotoğrafın arka planında, 01 kuyruk numarası ile üzerinde çalışmaların devam ettiği yerli insansız savaş uçağı KIZILELMA vardı. İnsansız Savaş Uçağı MİUS'un hızla sona yaklaştığı görüldü.

Selçuk Bayraktar, ilk uçuş için tarih verdi: Kızılelma geliyor İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma'nın ne zaman uçuş yapacağına dair açıklama yapan Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gelecek yılı işaret etti.