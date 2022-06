Türkiye Gazetesi

Wolfenstein: The New Order oyunu şu anda Epic Games Store'da ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Bu oyun 9 Haziran günü Türkiye saati ile 18.00'e kadar oyuncular tarafından kütüphanelerine eklenip ücretsiz şekilde oynanabilecek. Wolfenstein: The New Order'ın Epic Games mağazasındaki fiyatı normalde 58 TL. Ancak bu oyunu son tarihe kadar kütüphanenize eklerseniz oyun artık sizin olacak. (Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak oyuna ulaşabilirsiniz)

ÜCRETSİZ OYUN BELLİ OLDU

Epic Games, bir sonraki hafta hangi oyunu hediye edeceğini ise açıklamadı ancak 'gizemli hediye' olarak tanımladı. Şirket, gizemli hediye tanımı yaptığında genellikle çok daha iyi oyunları kullanıcılara sunuyor.

Oyun devi geçtiğimiz hafta ise BioShock: The Collection oyununu üyelerine hediye etmişti. Hediye oyunlara sahip olmak için Epic Games'e üye olmanız gerektiğini unutmayın ve elbette her hafta hangi oyunun ücretsiz olduğunu takip edip, ücretsiz oyunları kütüphanenize eklemeniz gerekiyor.

WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER

Wolfenstein: The New Order oyunu, bir çeşit nişancı oyunu. 1960'lı yıllarda geçti söylenen bu oyunda Naziler bulunuyor, yani karmaşık bir tarih aktarımı var. Oyuncular, Nazi savaş makinelerine karşı savaşıyor. Oyun açıklamasında, "Direniş savaşçılarından oluşan küçük bir grubun yardımıyla düşmanın en korunaklı tesislerine sızarak, yüksek teknolojiye sahip Nazi birlikleriyle savaş ve dünyayı ve daha fazlasını işgal eden süper silahların kontrolünü ele geçir." yazıyor.

Wolfenstein: The New Order oyununun minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7/Windows 8

İşlemci: Intel Core i7 (ya da eşdeğer AMD işlemci)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce 460, ATI Radeon HD 6850

Depolama: 50 GB

