Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Mart ayında WhatsApp, Arjantin'deki bir grup kullanıcısı ile 2 GB'a kadar büyüklükteki dosyaların paylaşımına izin veren bir özelliği test etmeye başladı. Böylece bir grup WhatsApp kullanıcısı daha büyük boyutlu dosyalar göndermeye başladı. Nihayet artık daha fazla kullanıcı bundan faydalanabiliyor.

Android 2.22.13.6 güncellemesi ile yeni WhatsApp beta sürümüne geçen kullanıcılar da artık 2 GB'a kadar belgeleri paylaşabiliyor. Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, boyutu 2 GB'a kadar olan belgeleri zaten gönderip gönderemediğinizi test etmek oldukça kolay. Bir sohbette büyük boyutlu bir belge göndermeyi deneyin ve yeni özelliğin size açık olup olmadığını görün.

WhatsApp henüz bu özelliği size sunmadıysa yalnızca 100 MB boyutuna kadar olan belgeleri gönderebilirsiniz. Ayrıca özelliğin size sunulması için bir süre daha beklemeniz gerekecek.

WHATSAPP GRUP ANKETLERİ

Bir diğer yenilik ise grup anketleri. Önümüzdeki haftalarda Android, iOS ve web WhatsApp beta sürümünde yayınlanması bekleniyor. Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, tüm grup katılımcıları bir anketin sonuçlarını görebilecek. En çok oy alan seçenek en üstte bulunacak ve buna 'En İyi Seçenek' ifadesi yerleştirilecek. Ayrıca oy sayılarına göre her seçeneğin yüzdesi de görünecek.

Şu anda belirli bir seçeneği kimin seçtiğini görmek mümkün değil ancak belki de bu değişir. Bu özellik geliştirme aşamasında olduğundan mesajlaşma platformu herkese sunmadan önce anket özelliği üzerinde değişiklikler yapabilir. Henüz geliştirme aşamasında bir özellik ve daha beta test kullanıcılarına sunulmadı.

MESAJ FİLTRELEME

Geçen ay WhatsApp Desktop beta'da geliştirilmekte olan yeni bir sohbet filtresi butonunun tespit edildiğini yazmıştık. İşletmeler için bir sohbet filtresi özelliği zaten mevcut ancak WhatsApp bunu standart hesaplarında da kullanıma sunmayı planlıyor. WhatsApp şimdi Masaüstü uygulamasının beta sürümünü kullanan kişilere bir sohbet filtresi yayınladı.

Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, okunmamış sohbet filtresi geliyor. Filtreyi devre dışı bırakmak isteyenlerin filtre düğmesine tekrar dokunması veya 'Filtreyi temizle'ye tıklaması gerekecek.

Şu anda daha fazla ayrıntı bilmiyoruz. WhatsApp'ın gelecekte herkese daha fazla sohbet filtresi sunmayı planlayıp planlamadığı belli değil. Ayrıca WhatsApp'ın aynı özelliği gelecekte Android ve iOS beta sürümüne getirmek için de çalıştığını unutmayın. Yeni okunmamış sohbet filtresi bugün kullanıma sunuldu, bu nedenle şu anda ihtiyacınız varsa Masaüstü uygulamasının beta sürümünü deneyin.

WhatsApp ‘Benden sil’ dedikten sonra geri alma artık mümkün! Yeni özellik ile mesajları herkesten silebileceksiniz Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, gönderilen mesajları karşı taraftan silme özelliğini geçtiğimiz yıl başlatmıştı. Ancak bazen kullanıcılar bir mesajı herkesten silmek yerine ‘Benden sil’ butonuna basarak sadece kendinden siliyor. Böylece karşı taraftan mesajın silinmesi imkansız hale geliyor. Ancak WhatsApp artık bir düzenleme yaparak ‘benden sil’ dedikten sonra geri alma işlemini mümkün hale getirmeye hazırlanıyor.

Tüm kullanıcılara sunulacak: WhatsApp mesaj düzenleme özelliği geliyor! İşte nasıl yapılacağı Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, gizlilik seçeneklerini artırmasının ve mesajlara emoji tepkilerini getirmesinin ardından önemli bir özelliği daha kullanıcılara ulaştırmaya hazırlanıyor. Telegram'da uzun zamandır mevcut olan mesaj düzenleme özelliği yakında WhatsApp'a da gelecek.