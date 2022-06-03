Türkiye Gazetesi

2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Türkiye’nin otomobili Togg için geri sayım başlarken heyecan da artıyor. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, tanıtılacak ilk ürünün otomobil olmayacağını açıklayarak sürpriz yaptı. Karakaş, "Şu ana kadar 236 startup’la görüştük. 30’dan fazlasıyla deneme çalışmaları yaptık.15’in üzerinde startup’la ise şimdiden el sıkıştık. Çok büyük ihtimalle akıllı cihazımızı (otomobili) piyasaya sürmeden önce, farklı bir hizmetle huzurlara çıkacağız." dedi.

Gürcan Karakaş, şirketin yalnızca araç üretmek için yola çıkmadığını ve mobilite ekosistemi kurmayı hedeflediklerini vurguladı. Karakaş, açıklamasının devamında ise şu şekilde konuştu: "Teknoloji avantajını sağlayacak, iş modeli avantajı sağlayacak startup’lar arıyoruz. Oyunlaştırma, büyük veri, siber güvenlik, blok zinciriyle ilgili her türlü bulut bilişiminin, hizmet sektörüyle birleştiği noktalarda bizim startup’lara ihtiyacımız var. Şu ana kadar 236 startup’la görüştük. 30’dan fazlasıyla deneme çalışmaları yaptık.15’in üzerinde startup’la ise şimdiden el sıkıştık. Çok büyük ihtimalle akıllı cihazımızı piyasaya sürmeden önce kendimiz, farklı bir hizmetle sizlerin huzuruna çıkıyor olacağız.

'BİYOLOJİ KİTAPLARINA BAKTIK'

"Ekosistemi anlatabilmek için biyoloji kitaplarına baktık. Ekosistem, canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle iletişim kurarak sürdürdükleri düzene verilen isim. Bu anlamda baktığımızda canlı ve cansız varlıklar hala devam ediyor. Günümüzde otomobiller, akıllı cihazlar, akıllı şehirler vb. birbirlerini veriyle besliyorlar. Biz kullanıcılara da iş dünyasının yeni iş modelleriyle büyük fırsatlar açılıyor. Konfor alanının gelişmesi, bize tasarlanmış hizmetlerin aracın içerisinde de sunuluyor olması müthiş bir şey."

100 ADET ŞARJ İSTASYONU

Mehmet Gürcan Karakaş, şarj altyapısı hakkında ise, "Kurduğumuz bu şirketle bizim için, bizim açımızdan baktığımızda, ülkemizin bir ucundan bir ucuna, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye muhtelif gidilebilecek altyapının, yani hakikaten kafanızda bir endişe yaratmadan, o çekinceler olmadan seyahati sağlayabilecek bir altyapının oluşması üzerine harekete geçtik. Bir uçtan bir uca baktığımız zaman en az bin tane şarja ihtiyaç olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz onların siparişini verdik nerelere kurulacağı üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda da bu bahsedilen ihaleye de girmek üzere her türlü hazırlığımızı tamamladık.” dedi.

Togg için bin tane şarj istasyonu kurulacak Togg'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobil ve şarj istasyonlarına ilişkin merak edilenleri cevapladı. Karakaş, bin tane şarj istasyonu kurulacağını söyledi.

Yerli otomobilde kilit aşama tamam! TOGG 'başarıyla ürettik' diyerek duyurdu 2023 yılının Mart ayından itibaren yollarda yerini almaya hazırlanan yerli ve milli otomobil TOGG ile ilgili yeni bir başarıya daha imza atıldı. Son olarak Almanya'da kamuflajlı olarak test edilirken görüntülenen TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ilk C-SUV gövdesinin başarıyla üretildiği duyuruldu.