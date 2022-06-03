Türkiye Gazetesi

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), geçtiğimiz hafta yaptığı bir duyuru ile ilk Türk uzay yolcusunun vatandaşlar arasından seçileceğini açıkladı. 2023 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 10 gün kalacak astronot için gereken şartlar da belli oldu. İstenilen şartlar arasında;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak, Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak, Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak, Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak, İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek (KPDS YDS = 90, TOEFL IBT = 101, TOEFL IBT = 251, TOEFL PBT = 604, CPE = B) Boy Uzunluğu (149,5 – 190,5 cm) Kilo (43 – 110 kg) bulunuyor. Bu şartları karşılayan adaylar TÜBİTAK'ın sitesi üzerinden uzay yolculuğu için başvuru yapabilecekler. Ayrıca sağlık koşullarına ilişkin de ayrıntılı koşullar ajansın resmi internet sitesinde yer alıyor. Bu arada son başvuru tarihi ise 23 Haziran 2022.

İlk Türk uzay yolcusu, milyarder Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in geliştirdiği Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Fırlatmanın önümüzdeki yıl gerçekleşmesi bekleniyor.

TÜRK ASTRONOT BU UZAY KIYAFETİNİ GİYECEK

Uzaya gönderilecek ilk Türk için gerekli şartların açıklanmasından bir hafta sonra TUA, astronot kıyafetinin tasarımını da duyurdu. 7 farklı sınıfa ayrılan uzay kıyafetinin teknik detayları yayımlandı. Sosyal medya hesaplarından uzay kıyafetinin detaylarını açıklayan TUA’nın paylaşımı gündem oldu.

Kask (Helmet): Bu kasklar uzay yolcusunun yüzünü, güçlü Güneş ışınlarından korumak için özel altın kaplama ile yapılıyor. Bu kısımda ayrıca uzay yolcusuna oksijen sağlayan bir havalandırma sistemi yer alıyor.

Kontrol Modülü (Display Control Module): Uzay kıyafetinin üst gövdesini kaplayan kısımda, kıyafetin çeşitli sistemleri için kontrol modülü yer alıyor.

Eldiven (Gloves): Bu eldivenler özel olarak uzay yolcusunun el kabiliyetini engellemeyecek şekilde ve ellerini sıcak tutmak için ısıtıcılı olarak tasarlanıyor.

Alt Gövde (Lower Torso): Kıyafetin alt kısmı uzay yolcusunun hareket kabiliyetini çok azaltmadan güvenli bir şekilde muhafaza etmek için geliştiriliyor. Ayrıca bu kısımda uzay yolcularını ISS'e bağlayan güvenlik hatları yer alacak.

Sert Üst Gövde Kabuğu (Hard Upper Torso / HUT): Uzay kıyafetinin üst kısmı, uzay yolcusunun sırtında bulunan taşınabilir yaşam destek ünitesi ile kıyafetin diğer kısımlarında yer alan sistemleri birbirine bağlayacak şekilde geliştirildi.

Taşınabilir Yaşam Destek Ünitesi (Portable Life Support System / PLSS): Uzay yolcusunun sırtında bulunan bu çanta ihtiyaç duyduğu her şeyi barındırıyor. Bu kısımda elektrik, havalandırma için fan, karbondioksitin filtrelenmesi için ayrı bir sistem ve iletişim için telsiz gibi birçok sistem yer alıyor.

İletişim: Kesintisiz iletişim sağlaması bu kıyafetlerin en önemli özellikleri arasında geliyor. Uzay yolcularının güçlü telsizler ile uzay istasyonları ve Dünya'daki yer kontrol merkezi ile iletişim halinde bulunmaları gerekiyor.

Dizaynı hazır, imalat başlıyor: Yerli uzay aracımızın Ay'a iniş yapacağı tarih belli oldu Yerli uzay aracıyla ilgili son gelişmeleri aktaran TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, aracın dizaynının hazır olduğunu ve haziran ayının sonu itibarıyla imalata başlayacaklarını belirtti. Ay'a yumuşak iniş yapılacağını belirten ve tarih veren Yıldırım, uzay aracımızın insansız otonom ve gerektiğinde uzaktan kumanda edilebilen bir araç olacağını açıkladı.

Milli Uzay Programı'na yoğun ilgi: Bakan Varank rekor başvuru sayısını açıkladı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Creativity Network Projesi'nin tanıtım toplantısında konuştu. Varank, Türkiye'nin yatırımcılar için güvenli bir liman olarak ön plana çıkmayı başardığını belirtti. Açıklamasında Milli Uzay Programı'nı yapılan kayıt sayısını da duyurdu.