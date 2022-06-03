Türkiye Gazetesi

Konami’nin geliştirdiği PES ya da Pro Evo, dünya çapında en çok oynanan futbol oyunu serilerinin başında geliyor. İki farklı isimle sunulan oyun büyük heyecana yol açtı. Milyonlarca oyunsever ne zaman çıkacağını araştırıyor. Oyunseverler, ‘eFootball PES 2022 mobile sunucu bakımı ne zaman bitecek’ ve ‘PES 2022 ne zaman çıkacak?’ sorularına uzun zamandır cevap arıyor. PES 2022'nin çıkış tarihi hakkında ilk açıklama nihayet geldi! EFootball PES 2022 ne zaman çıkacak?

PES 2022 MOBİLE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kanomi, Android ve iOS akıllı telefonlara yönelik eFootball PES 2022 çıkış tarihini açıkladı. Açıklamalara göre, PES 2022 mobile sunucu bakımlarının Mart-Haziran ayları arasında bitmesi planlanıyordu. Nihayetinde oyunun 2 Haziran günü (dün) yayınlanması uzun süredir beklentiler arasında.

Bununla birlikte, eFootball PES 2022 güncellemesinin Mart-Mayıs tarihleri arasında yayınlanacağı söyleniyordu. Ancak şirketin yaptığı son açıklamalar, eFootball PES 2022’nin çıkış tarihini 2 Haziran 2022 olarak gösterdi.

Kanomi’nin açıklaması, “eFootball™ 2022, mobil için eFootball PES 2021 güncellemesi şeklinde mevcut olacak ve oyun motorundan oyunu deneyimleme şeklinize kadar her şeyde yapılan yeniliklerle yeni nesil futbol oyununun öncüsü olacak. eFootball 2022 güncellemesini 02/06/2022 tarihinde yayınlamayı planlıyoruz.” şeklinde.

Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusu arasında Beşiktaşlı yok (1 Haziran 2022) Süper Lig'in en pahalı 10 futbolcusundan 5'i Fenerbahçe forması giyiyor. Beşiktaş'ın en pahalı ismi Ersin Destanoğlu, Transfermarkt'ın 1 Haziran 2022 güncellemesinde Ferdi Kadıoğlu'nun gerisinden kaldı. İlk 10'da tek Beşiktaşlı bile yok. Zirvede ise Uğurcan Çakır var.

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