Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla için yeni bir karar aldı. Milyarder, Tesla’nın küçülmeye gideceğini şirket yöneticileri ile paylaştı. Musk’ın yöneticilere gönderdiği e-postaya ulaşan Reuters, hangi departmanların daha fazla veya daha az etkilenebileceğine dair ayrıntıya ise yer vermedi. Kısa süre önce milyarder iş insanı, şirket çalışanlarına gönderdiği e-postada, evden çalışmaya izin verilmediği halde ofise gelmeyen işçilerin ‘istifa ettiğini varsayacaklarını’ belirtti.

Aslında geniş çaplı işten çıkarma durumu Musk ve Tesla için alışılmadık bir uygulama değil. Ekim 2017'de yüzlerce işçiyi, Haziran 2018'de yüzde 9'unu ve Ocak 2019'da yaklaşık yüzde 7'sini işten çıkardı. Nisan 2020'de de maaşları kesti ve çalışanları izne çıkardı.

ELON MUSK AÇIKLADI: TESLA'DA DEĞİŞİM

The Verge sitesinin haberine göre, elektrikli arabalara olan talep hala üretimi büyük ölçüde geride bırakıyor ve Tesla bu yılın ilk çeyreğinde 3 milyar doların üzerinde kâr yaptığını açıkladı. Ancak Tesla, COVID-19 kilitlenmeleri nedeniyle Çin'deki giga fabrikasında kapanmalarla karşı karşıya kaldı. Wedbush Securities analisti Daniel Ives, Çin'deki kesintilerin bu ay Tesla'nın teslimat rakamlarını olumsuz etkileyeceğini ve maliyetlerin düşürülmesinin mantıklı olduğunu ileri sürdü.

Sosyal medya devi Twitter’ı satın almak üzere anlaşan Musk, geçtiğimiz ay satış anlaşmasını askıya almıştı. Anlaşma gereğince milyarder, 44 milyar doların yaklaşık yarısını kendi servetinden karşılayacak. Musk’ın servetinin büyük bir kısmını ise Tesla hisseleri oluşturuyor. Musk’ın Tesla hisselerini satışa çıkarma sinyali verdiği günden beri şirket, piyasada ciddi oranda değer kaybetti.

Bir diğer faktör ise enflasyon oranları oldu. Ayrıca bununla da sınırlı değil. Tesla’nın küçülme kararı almasındaki bir başka faktörün de ‘kripto çöküşü’ olduğu düşünülüyor. Musk'ın favori kripto para birimi Dogecoin’in değeri son altı ayda yaklaşık yüzde 60 düştü. Tesla'nın 2021'in başlarında 1,5 milyar dolar satın aldığı Bitcoin de düşüşte.

Elon Musk, sürücüsüz Tesla için net tarih verdi Elon Musk, Brezilya'da gazetecilere yaptığı açıklamada elektrikli araç şirketi Tesla'nın gelecek yıl bu zamanlarda test için (ya da gerçekten) otopilot bir aracı piyasaya süreceğini söyledi. Yani direksiyon başında insan sürücülere ihtiyaç duymadan kendi kendine giden Tesla marka arabalara oldukça yakınız...

Tesla, binlerce otomobilde hata buldu: Araçları acilen geri istiyor Tesla, yine bir hata nedeniyle araçlarını geri çağırmaya başladı. Elektrikli otomobil üreticisi şirket, bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 130 bin aracı dokunmatik ekran hatasını düzeltmek üzere geri çağırdı.