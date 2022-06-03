Türkiye Gazetesi

Tayvanlı araştırma firması TrendForce'a göre, bu yıl piyasaya çıkacak dört iPhone 14 modelinin tamamı 6 GB RAM ile gelecek. TrendForce, iPhone 14 Pro modellerinin LPDDR5 olarak bilinen daha hızlı ve güç açısından daha verimli bir RAM türüne sahip olacağını ileri sürüyor. Standart iPhone 14 ve iPhone 14 Max modellerinin ise LPDDR4X ile çıkacağını iddia ettiler.

Eğer analistlerin iddiaları gerçek olursa, iPhone 14 serisi ile iPhone 13 serisinin RAM karşılaştırması şu şekilde;

iPhone 13 mini: 4 GB (LPDDR4X)

iPhone 13: 4GB (LPDDR4X)

iPhone 13 Pro: 6GB (LPDDR4X)

iPhone 13 Pro Maks: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Maks: 6 GB (LPDDR4X)

iPhone 14 Pro: 6 GB (LPDDR5)

iPhone 14 Pro Maks: 6 GB (LPDDR5)

Bu arada, söz konusu RAM iddiasını ilk kez TrendForce ekibi ortaya atmıyor. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo da dört iPhone 14 modelinin 6 GB RAM ve iPhone 14 Pro modellerinin LPDDR5 ile geleceğini belirtmişti.

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

TrendForce ayrıca iPhone 13 Pro modellerinde 128 GB'a kıyasla iPhone 14 Pro modellerinin 256 GB depolama alanıyla başlayabileceğini öne sürüyor ancak grafik depolama kapasitelerinin TBD olduğunu söylüyor. Bu nedenle bu bilgi daha az kesin gibi görünüyor.

Daha önce söylendiği gibi, iPhone 14 Pro modellerine özel olması beklenen iki özellik, yükseltilmiş 48 megapiksel arka kamera lensi ve bir A16 yongası. Standart iPhone 14 modellerinin bir A15 yongası ile yapışması bekleniyor.

Yaygın olarak söylendiği gibi, bu yıl iPhone 14 mini beklenmiyor. Bunun yerine Apple, 6.1 inç iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerini ve 6.7 inç iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max modellerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Cihazlar büyük olasılıkla Apple'ın olağan Eylül etkinliğinde duyurulacak ve herhangi bir önemli tedarik zinciri kesintisi engellenecek.

iPhone 13 kopyası akıllı telefon 10 kat daha ucuz fiyatla satışa sunuldu Çinli akıllı telefon üreticisi LeTV, 'LeTV Y1 Pro' isimli yeni bir akıllı telefon modelini piyasaya sürdü. Yepyeni LeTV Y1 Pro ile ilgili en ilginç şey ise tasarımı. Çünkü LeTV'nin bu telefonuna bir kez bakmak, LeTV'nin iPhone 13 tasarım dilini bariz bir şekilde kopyaladığını anlamak için yeterli.

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