Türkiye Gazetesi

Bir iPhone satın almak için en iyi ve en kötü zamanların hangi dönemler olduğunu merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Tüketicilerin bir cihaz almadan önce birçok faktörü düşünmesi gerekiyor. Bunlardan biri de fiyatlara zam gelip gelmeyeceğini tahmin etmek. Ancak fiyat ve model ile birlikte, yeni bir iPhone satın aldığınız saat de dikkate alınmalı. Gerçek şu ki bazı dönemler yeni cihaz satın almak için ideal iken bazı dönemler hiç de uygun değildir.

TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜLDE IPHONE ALMAYIN!

Peki, bir iPhone satın almak için en kötü zaman ne zaman? Macworld'e göre, en kötü zamanlar yaz ayları. iPhone almayı düşünüyorsanız Temmuz, Ağustos ve Eylül başlarında satın almamalısınız. Elbette bunun makul bir nedeni var; Apple genellikle yeni iPhone modellerini Eylül ayında tanıtıyor ve uzmanlar bunu, "Bir lansman etkinliğinin ardından, önceki nesil iPhone'ların fiyatları muhtemelen düşer. Apple bile geçen yılki telefonunun fiyatını düşürüyor. Yeni bir iPhone istiyorsanız o zaman en iyi fırsatlar ilkbahar ve yaz aylarından önce" diyerek açıklıyor.

Bu nedenle, daha ucuz olan ama daha eski bir iPhone'u satın almak istiyorsanız en yeni model çıkana kadar bekleyin. Çünkü yaz aylarında eski bir modele vereceğiniz fiyat ile yeni iPhone'un çıkmasının ardından aynı telefona vereceğiniz fiyat arasında ciddi fark olabiliyor.

Yeni bir iPhone satın almak için Eylül ayının sonlarına kadar beklemek gayet iyi olsa da, daha uzun süre bekleyebilirseniz daha fazla tasarruf edebilirsiniz. Kasım ayında tüketiciler, bir iPhone'un fiyatını önemli ölçüde düşürebilecek 'Black Friday' gibi fırsatları yakalayabilir. Bununla birlikte, Macworld'deki uzmanlar, 'lansmanından sonraki dokuz ay içinde herhangi bir zamanda yeni bir iPhone satın almanın sorun olmadığını' belirtiyor.

Tüm bu tahminler döviz kurundan ötürü Türkiye için geçerli sayılamaz. Çünkü örneğin, iPhone 12'nin fiyatı çıktığı günden bu yana neredeyse sürekli olarak artış gösterdi. iPhone 13'ün piyasaya sürülmesi de iPhone 12'nin fiyatını düşüremedi. iPhone 12, 11 bin 300 TL'den satışa sunulsa da şu anda en düşük depolama versiyonunu fiyatı 17 bin 500 TL.

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