Türkiye Gazetesi

ABD’deki Ohio Eyalet Üniversitesinden araştırmacılar, şimdiye kadar türünün en büyük örneği olan bir politika çalışması yürüttü. Araştırma ekibi, beynimizin siyasi görüşümüzü belirlemede önemli bir faktör olduğunu ortaya çıkardı. Bilim insanları, çalışma için insanlardan alınan beyin taramalarını inceledi. Bu beyin taramaları, çeşitli görevleri yerine getirirken ve hatta hiçbir şey yapmazken alınmıştı. Araştırmacılar, beyin taramalarına bakarak bir kişinin politik olarak muhafazakar mı yoksa liberal mi olduklarını doğru bir şekilde tahmin etti.

Ohio Eyalet Üniversitesin çalışmanın ortak yazarı siyaset bilimi profesörü Dr. Skyler Cranmer, “Sadece beyne bakarak politik davranışı anlayabilir miyiz?” sorusuna “Evet” cevabını veriyor. Araştırmacı, “Sonuçlar, siyasi davranışın biyolojik ve nörolojik köklerinin önceden düşündüğümüzden çok daha derinlere indiğini gösteriyor.” diyerek yeni çalışmayı değerlendirdi.

BEYİN TARAMALARIYLA SİYASİ GÖRÜŞ BULUNDU

PNAS Nexus dergisinde yayınlanan çalışma, siyasi ideolojiyi incelemek için beynin fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) taramalarını kullanan bugüne kadarki en büyük çalışma konumunda. Tarama sonuçları, gönüllülerin yaptığı ideolojik puan ölçeği ile karşılaştırıldı.

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesinde psikiyatri ve biyoistatistik yardımcı doçenti James Wilson, gönüllerden sessizce oturmaları ve hiçbir şey düşünmemeleri istendiğinde bile, ortaya çıkan taramaların siyasi ideoloji ile bir ilişki gösterdiğini söyledi. Wilson, "Hiç bir uyarıcı olmasa bile, beyindeki işlevsel bağlantı, bir kişinin politik yönelimini tahmin etmemize yardımcı olabilir" dedi.

Deneylerde gönüllülere üç farklı görev verildi. İlki tarafsız, mutlu, üzgün ve korkulu yüz ifadesi bulunan insanların fotoğraflarının gösterildiği bir empati göreviydi. İkinci görev, epizodik hafızayı inceledi ve üçüncüsü ise katılımcıların bir düğmeye ne kadar hızlı bastıklarına bağlı olarak para kazanabilecekleri veya kaybedebilecekleri bir ödül göreviydi.

Yalnızca ödül görevinin tarama sonuçları siyasi aşırılığı gösterdi. Bunun yanı sıra yalnızca empati (duygusal yüzler) görevi, ılımlı ideoloji ile anlamlı bir şekilde ilişkilendirildi. Wilson, "Ödül kararının aşırı siyasi görüşlerle ilişkisini anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Empati göreviyle elde edilen sonuçlar, politik düşüncenin duygu ve duygusal tepkiyle yakından ilişkili olabileceğini gösteriyor." dedi.

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