Türkiye Gazetesi

Artemis programı için geliştirilen devasa Ay roketi SLS, bu ayın sonlarında yapılması planlanan teste hazırlanıyor. NASA, SLS’yi fırlatma rampası Launch Pad 39B'ye doğru yola çıkardı. Şu an roket fırlatılmayacak olsa da en azından yakıt verilerek her şeyin doğru ilerleyip ilerlemediğini görmek üzere test edilecek.

Bu test ile araştırmacılar, roketi ateşlemeye başlayıp geri sayıma geçecek ancak fırlatılmadan önce durduracaklar. Böylece gerçek fırlatmadan önce yeni veriler elde edecekler. Her şey planlandığı gibi giderse, Ay'ın yörüngesine insansız bir araç göndermeye sadece birkaç ay var demektir. En erken 2025’te ise Artemis’in insanlı Ay yolculuğu başlayacak ve 1972'den beri ilk kez Ay’a insan gönderilecek.

Bugün itibariyle NASA’nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezindeki teknisyenler, uzay aracını tesisin Araç Montaj Binasından çıkarmaya başlayacak. Ajans etkinliğin bir bölümünü YouTube'da canlı yayınlamayı planlarken, NASA'nın Artemis 1'i Launch Pad 39B fırlatma rampasına yolculuğu yaklaşık 9 saat sürecek.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, fırlatma provasını 19 Haziran'da yapmayı düşünüyor.

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