Türkiye Gazetesi

Science Robotics dergisinin son sayısında yayımlanan yeni bir makale ilgi çekti. ABD'deki bir grup araştırmacı, robotlar için yapay deri geliştirdi. Bu teknoloji sayesinde örneğin bir nehri kirleten malzeme bulunabilecek veya bir havaalanındaki şüpheli bagaj parçasının üzerinde patlayıcı olup olmadığı daha güvenli şekilde tespit edilebilecek.

Yapay deriyi geliştiren Caltech'te tıp mühendisliği alanında çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Wei Gao, "Modern robotlar güvenlik, çiftçilik ve üretimde giderek daha önemli bir rol oynuyor. Bu robotlara dokunma ve sıcaklık hissi verebilir miyiz? Patlayıcılar ve sinir ajanları gibi kimyasalları veya bulaşıcı bakteri ve virüsler gibi biyolojik tehlikeleri de anlamalarını sağlayabilir miyiz? Bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

YAPAY DERİYİ AÇIKLADILAR

Caltech'te geliştirilen teknoloji, insan derisine bağlı sensörlere bağlanabilen robotik bir platformun bir parçasını oluşturarak, birinin kendi derisinden geri bildirim alırken bir robotik kolu kontrol etmesine izin veriyor. Yapay deri içindeki sensörler, robotik ele insan etine benzer yumuşaklık hissi veren hidrojel içine yerleştirilmiş durumda. Bu sensörler, bir mürekkep püskürtmeli yazıcının çalışma şekline benzer şekilde cilt üzerine basılabiliyor.

Dr. Gao, "Mürekkep püskürtmeli baskı, damlacıkları püskürten bu kartuşa sahip ve bu damlacıklar bir mürekkep çözümü. Ancak bunlar normal mürekkep yerine geliştirdiğimiz bir çözüm olabilir. Kendimiz için çeşitli nanomalzeme mürekkepleri geliştirdik." şeklinde konuştu.

Araştırmacılar şimdi, ticari uygulamalar için dayanıklılığını ve işlevselliğini geliştirmeye çalışıyor. Dr. Gao, tasarımı gösterdiklerini ancak robotik cildin işlevlerini geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.

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