Türkiye Gazetesi

Her yıl California'da düzenlenen Apple Dünya Geliştiricileri Konferansı'nda (WWDC 2022) bu akşam yeni ürünler kamuoyu ile paylaşıldı. Konferansın en dikkat çekici tanıımlarından biri olan IOS güncellemesi de bu kapsamda ilk kez görücüye çıkmış oldu. Bu gelişmenin ardından Apple kullanıcıları “IOS 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler?” sorularına cevap aramaya başladı. Bugünkü lansman ardından teknoloji ilgilileri yeni sürüme kilitlendi. İşte İOS 16 alacak telefonlar ve yenilikler…

IOS 16 ÖZELLİKLERİ

Apple, pek çok kişinin beklediği IPhone kilit ekranını daha kullanışlı hale getirdi. iOS 16 sürümünde, ekranı açmadan birden fazla eylemi gerçekleştirme özelliği geldi. iOS 16 ile birlikte kilit ekranı tamamen özelleştirilebilecek.

Öte yandan mesajlar uygulamasına da yenilik geldi. iMessage kullanıcılarının kullandığı emoji, gif uygulaması benzeri öğelerin yanına daha fazla sosyal ağ işlevselliği eklendi. Bunun yanı sıra iMessage kullanıcıları için gönderilen mesajı düzenleme ve geri alma özellikleri de yeni güncellemede yer aldı.

Türkiye'de açık olmayan Apple Pay'e de yenilikleri getiren Apple, Haritalar için de yenilikler duyurdu. Apple, artık kişilere 15 noktaya kadar rota planlama şansı verecek. Burada Siri üzerinden rotada Güncelleme yapılabilecek.

iOS 16 ile gizlilik için de bazı duyurular geldi. Yeni sürümde "Safety Check" isimli bir altyapı geldi.

Genişletilmiş uyku izleme işlevleri ve ilaç takibi özelliği de gelen yenilikler arasında.

Fotoğraftaki metinleri ayrıştırabilen canlı metin özelliği, iOS 16 ile artık videolarda da çalışabilecek.

Yeni güncelleme ile, birden fazla aile üyesinin fotoğraf eklemesine ve paylaşmasına izin veren iCloud Fotoğraf Kitaplığı da eklendi.

Apple Watch için bazı 'fitness' özellikleri de gelen yenilikler arasında dikkat çekiyor.

Apple, pek çok kişinin beklediği IPhone kilit ekranını daha kullanışlı hale getirdi.

İOS 16 ALACAK TELEFONLAR VE CİHAZLAR

iPhone SE (2022)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

İOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İOS 16 çıkış tarihi için net bir bilgi basınla paylaşılmadı. Ancak yeni güncellemenin kısa süre içerisinde telefonlara gelmesi bekleniyor.

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