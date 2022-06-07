Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geleneksel olarak yeni işletim sistemlerini piyasaya sürmeye başladığında bazı eski cihazlarını artık saf dışı bırakmaya yönelik adım atar. Bu yıllardır Apple dahil olmak üzere diğer teknoloji şirketlerinin de uyguladığı bir strateji. Ancak Apple'ın birçok üreticinin aksine akıllı cihazlarına daha uzun süre güncelleme gönderdiği biliniyor. Bu güncellemeler, hem cihazları güvenlik açıklarına karşı koruyor hem de cihazların yeni özellikler ve işlevler kazanmasını sağlıyor.

Teknoloji devinin kendi işletim sistemi iOS, her yıl yeni bir sürüme geçerek yeni işlevleri kullanıcılarla buluşturmakta. Bu sonbaharda iOS 16 güncellemesinin kullanıcılara sunulması bekleniyor. Başlatılmadan önce, Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) sürümün özelliklerini tanıttı. Böylece bu sonbahardan itibaren hangi iPhone modellerinin iOS 16 güncellemesini alamayacağı da ortaya çıktı.

iOS 16'nın iPhone 8 ve daha üst modellere geleceğini öncelikle belirtelim. Yani Apple'ın 2017'den itibaren çıkardığı telefonlar yeni güncellemeyi yükleyebilecek. iPhone 6S, iPhone 7 ve iPhone SE (birinci nesil) iOS 16 sürümünü alamayacağı anlamına geliyor. Bu arada, iPadOS 16 güncellemesi ise, iPad Mini 4 ve iPad Air 2'ye gelmeyecek. Akıllı saat güncellemesi watchOS 9'u kullanmak için de Apple Watch Series 4 veya daha üst bir modeli kullanıyor olmanız gerekiyor. iPhone'lara dönecek olursak, işte iOS 16 güncellemesi alacak telefonlar...

iPhone SE (2022) iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 iPhone 12 mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone Xs iPhone Xs Max iPhone Xr iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone SE (2. nesil)

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