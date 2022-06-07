Türkiye Gazetesi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacak silah ve savunma sistemlerinin de bulunduğu teknolojiler tanıtılıyor. Tatbikat bölgesindeki sergide, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok teknoloji tanıtılıyor. Bu ürünleri geliştiren ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisi, geliştirdiği ürünlerle kabiliyetlerinin katılımcı ülkeler tarafından sahada görülme imkanına sahip oluyor.

KARGI DA SERGİLENDİ

Bu yılki tatbikatta kullanılacak araç ve silah sistemleri arasında yer alan ve TÜBİTAK desteğiyle Lentatek tarafından geliştirilen kamikaze insansız hava aracı Kargı da sergide ilk kez görücüye çıktı. Türk savunma sanayisi için birçok ilki barındıran Kargı Projesi, düşman entegre hava savunmasında yer alan radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerini baskı altına alıp tahrip edebilme özelliğine sahip bulunuyor.

Akıncı TİHA (Foto: AA/Arşiv)

Sergide yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ve 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanan Akıncı TİHA, Barış Pınar Harekatı'nda da kullanılan 800 metre menzilli, ayarlanabilen tetik hassasiyetli KNT-76 keskin nişancı tüfeği, VİHA (vurucu insansız hava aracı) ve Kaideye Monteli Cirit Silah Sistemi yerli ve yabancı şirketlere tanıtıldı.

KİRPİ-2, KOBRA-2...

Kirpi-2, Kobra-2 ve Vuran taktik tekerlekli zırhlı aracı, Kirpi-2 patlayıcı madde ve şüpheli cisim imha aracı, 106 mm'lik havan ile aydınlatma mühimmatı kullanarak atış icrası, Proton Elic tünel tespit cihazı ve PARS OMTAS kuleli tekerlekli aracı ile 35 mm'lik modernize çekili top (hava savunma sistemi) gibi ürünler de serginin öne çıkan teknolojileri arasında yer aldı.

KMC Silah Sistemi (Foto: AA/Arşiv)

Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde 20 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikata 13'ü fiili birlikle olmak üzere 37 ülkeden binden fazla müttefik personel ve toplam 10 binden fazla personel katılıyor.

Efes-2022 Tatbikatı Savunma Sanayi Sergisi, 9 Haziran'a kadar açık kalacak.

Hürjet için geri sayım başladı: Milli jet uçağı 18 Mart 2023'te ilk kez uçacak TEKNOFEST’te ilişkin açıklama yapan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TEKNOFEST'lerden sonra gençlerin kendilerine “Beraber çalışırız", "Biz de yaparız" dediğini söyledi. Kotil ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet'in 18 Mart 2023'teki ilk uçuşa hazırlandığını duyurdu.

Milli helikopter motorunda sona gelindi: Savunma Sanayii Başkanı tarih verdi Yerli imkanlarla geliştirilen Gökbey helikopterine güç verecek milli helikopter motoru için yeni bir açıklama geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yıl sonuna işaret ederek TUSAŞ'tan söz aldığını açıkladı.