Türkiye Gazetesi

Yeni MacBook Pro, şaşırtıcı olmayan bir şekilde 20 saatlik yoğun pil ömrü (video oynatma sırasında) ve hızlandırılmış ProRes video işleme dahil olmak üzere gelişmiş performans ve verimlilik vaat eden bir M2 yongası kullanıyor. Yeni model, MacBook Air gibi büyük bir yeniden tasarıma sahip değil.

Touch Bar özelliği bulunurken ayrıca stüdyo kalitesinde mikrofonlar, 24 GB'a kadar RAM ve maksimum 2 TB depolama alanı da Pro modelde mevcut. MacBook Pro M2, Temmuz ayında 1.299 dolardan piyasaya sürülecek. Yeni MacBook Pro’nun Türkiye fiyatı en az 27 bin 999 TL olacak.

M2 İŞLEMCİLİ YENİ MACBOOK AIR TANITILDI

Apple, yeni MacBook Air’i de tanıttı. Daha güçlü M2 işlemciyle çalışan bu modelin tasarımı daha kare bir görünüme sahip ve 14 inç MacBook Pro'ya daha çok benziyor. MagSafe şarjı, iki Thunderbolt USB 4 bağlantı noktası ve bir kulaklık jakı da bulunuyor.

Bu yeni bilgisayar modeli, gümüş, uzay grisi ve yeni yıldız ışığı altın ve gece yarısı mavisi renklerinde satışa sunulacak. Her modelin renk grubuna uyan örgülü bir MagSafe kablosuyla gelmesi beğeni topladı.

Teknik özelliklere gelecek olursak; 2022 MacBook Air, daha küçük çerçevelere sahip daha büyük 2560x1664 13,6 inç ekranlı. Apple, 500 nit en yüksek parlaklığa sahip olduğunu söylüyor. Sessiz, fansız bir tasarımı bulunuyor. Açıklamaya göre, önceki modelden yüzde 40 daha hızlı ancak bu performans artışı muhtemelen uygulamaya bağlı olarak değişiyor. Bazı küçük ama önemli özellikler de var; 1080p FaceTime HD web kamerasının yanı sıra Dolby Atmos'u destekleyen yeni mikrofonlar ve hoparlörler mevcut.

Başlangıç MacBook Air modeli 30W şarj cihazıyla birlikte gönderilecek ancak Apple, yalnızca 20 dakikada hızlı bir şekilde yüzde 80'e kadar şarj olmasını sağlayan 59 dolarlık 67W yeni bir güç adaptörü sunuyor. Yükseltilmiş 1.499 dolarlık model, bunun yerine 35W çift bağlantı noktalı bir USB-C güç adaptörü içerir. Yine de, bu adaptörü 59 dolara ayrı olarak satıyor.

2022 MacBook Air, Temmuz ayında 1,199 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Ürün sayfası yayında ancak Apple şu anda sipariş kabul etmiyor. Başlangıç modeli, sekiz çekirdekli bir GPU, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olan M2 işlemcili versiyonu. Daha fazla güç, depolama ve RAM istiyorsanız, 1.499 dolarlık modelde 10 çekirdekli GPU, 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bulunuyor. Yeni MacBook Air’ın Türkiye fiyatı en az 25 bin 999 TL.

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