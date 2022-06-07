Türkiye Gazetesi

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne göre havacılık, küresel CO2 (karbondioksit) emisyonlarının yaklaşık yüzde ikisini oluşturuyor. NASA, otomotiv benzininden farklı olarak havacılık benzininin daha düşük seviyelerde de olsa hala kurşun içerdiğini ve çevredeki kurşun kirliliğinin önde gelen nedeni olduğunu belirtiyor. İşte elektrikli uçak projesinin temeli de burada yatıyor.

NASA'nın X-57 uçağının şu anda ilk test uçuşunun Temmuz ayında yapılması planlanıyor. X-planes deneysel uçakların öncüleri NASA’nın ve ABD Donanması ile ABD Hava Kuvvetleri'nin desteklediği 1940’lardaki X-1 programıydı. ABD’li pilot Chuck Yeager, 1948'de roketle çalışan Bell X-1 (XS-1) uçağını kullanarak ses hızını kıran ilk uçağı kullanmış oldu. Her ikisi de yüksek irtifada uçan, hipersonik yani ses hızının beş katından daha hızlı uçabilen X-15 (1950’lerin sonlarında) ve 2010'larda uçan X-51'di.

NASA UÇAĞI DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Uzay ajansı, ticari olarak satılan bir İtalyan yapımı, çift motorlu genel havacılık uçağı Tecnam P2006T'yi aldı ve ardından modifikasyonlar yapmaya başladı. Kanat boyunca gövdeye yakın monte edilmiş ikiz dört silindirli dört zamanlı Rotax 912S3 pistonlu motorlar gitti, yerini kanat uçlarının yanına monte edilmiş 5 fit çapındaki pervaneleri çalıştıran 60 kilovatlık iki elektrik motoru aldı. Kanatların ön kenarları boyunca 12 adet daha küçük, 1,9 fit çapında elektrikli motor tahrikli rotor monte edildi.

NASA, X-57'nin kanatlarını eski boyutlarının sadece yüzde 42'si olacak şekilde yeniden yapılandırdı; bu tasarım ile uçuşun daha verimli hale getirilmesi için sürtünme azaltılıyor. 12 küçük rotor, küçük kanattan kaynaklanan kaldırma kaybının azaltılmasına yardımcı olacak ve aslında uçağa sunulan kaldırma gücünü ikiye katlayacak.

Elektrik motorları ve havacılık elektroniği, X-57 uçak kabinine monte edilmiş ve toplam 23 kilovat saat veya güç sağlayan iki adet 400 kiloluk lityum iyon pil paketiyle çalıştırılıyor. NASA, aşırı ısınmamaları ve alev almamaları için çok uzun zamandır çalışıyor.

X-57, NASA'nın Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi yakınlarındaki California çölü üzerinde tamamen elektrikli uçuş yeteneğini sergileyebilirse, bir dönüm noktası olacak. Mevcut uçaklardan yüzde 40 daha verimli elektronik uçakların öncüsü olabilir.

NASA'nın devasa Ay roketi fırlatma rampasına geri dönüyor NASA’nın önümüzdeki yıllarda başlatacağı insanlı Ay görevleri için heyecan dorukta. Geri sayım başlarken, NASA, yeni nesil Uzay Fırlatma Sisteminde (SLS) son geliştirmeleri tamamlıyor. Uzay ajansı, en son testini yakıt sistemindeki acil onarımları yapmak için ertelemişti. Ancak şimdi her şey tamamlanıyor gibi görünüyor.

NASA, Mars gölüne benzetmişti: Salda Gölü Bilim Merkezi kuruluyor Burdur’da yer alan Salda Gölü, Mars’ın Jezero Krateri’ndeki eski bir göle benzemesi nedeniyle NASA’nın (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı) dikkatini çekmişti. AA’nın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, gölde yürütülen ‘Mikrobiyal Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları’ ile NASA çalışmalarına da destek verecek Salda Gölü Bilim Merkezi Projesi’ni hazırladı.