Türkiye Gazetesi

Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT platformu hafta sonu saldıraya uğradı ve 200 ETH (yaklaşık 360 bin dolar / 6 milyon TL) değerindeki NFT'leri kaybetti. Blockchain güvenlik firması PeckShield'in verilerine göre, dolandırıcılık girişiminde bir BAYC ve iki Mutant Apes tokeni çalındı.

Fortune dergisi, saldırının nasıl gerçekleştiğine değindi; NFT platformunun topluluk yöneticisi Boris Vagner'in Discord hesabını tehlikeye atan bir kimlik avı saldırısı sonucunda gerçekleştiğini ileri sürdü. Saldırıyı gerçekleştiren kişi/kişilerin, Vagner'ın oturum açma bilgilerini aldıktan sonra resmi BAYC'nin Discord kanallarında ve Otherside adlı ilgili metaverse projesinde sahte bağlantılar yayınladığı aktarıldı.

NFT PİYASASINDA SALDIRILAR ARTIYOR

Twitter kullanıcısı NFTherder, çalınan tokenların tahmini 145 ETH (yaklaşık 260 bin dolar) değerinde olduğunu ileri sürerek, saldırıyı farketti. Ardından Yuga Labs, resmi BAYC Twitter hesabındaki hack'i doğruladı ve Discord sunucularının saldırıya uğradığını açıkladı. Bored Ape Yacht Club'ın geliştiricisi Yuga Labs'ın açıklaması, "Yaklaşık 200 ETH değerinde NFT etkilenmiş gibi görünüyor. Hala araştırıyoruz ancak etkilendiyseniz, bize discord@yugalabs.io adresinden e-posta gönderin." şeklindeydi.

Yuga Labs NFT'leri son iki ayda ikinci kez çalındı. Fortune raporuna göre, Nisan ayındaki saldırıda şirket 2.8 milyon doların üzerinde NFT'leri kaybetmişti. NFT hırsızlığı son zamanlarda endişe verici bir tehlike haline geldi. Teknoloji sitesi VICE'a göre, merkezi olmayan finans alanındaki dolandırıcılık ve hırsızlıklar kötüleşmeye devam ederek 2021'de 14 milyar dolarlık kayıp gerçekleşti.

Instagram NFT'ye bir adım daha yaklaştı: Dijital cüzdan geliyor Sosyal medya devi Instagram, geçtiğimiz aylarda NFT özelliği getireceğini açıklamıştı. Şirketin NFT koleksiyonları için yeni özellikler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Dünyanın ilk holografik NFT defilesi Kiğılı’dan Teknolojide metaverse çağı konuşulurken, teknolojiyi en iyi kullanan markaların önde olacağı bir döneme giriyoruz. Bu kapsamda erkek giyim markası Kiğılı, dünyada bir ilki gerçekleştirdi ve 'Holografik NFT' yöntemiyle bir defile gerçekleştirdi.