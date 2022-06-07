Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yönetmelik değişikliği konusunda anlaştıklarını açıkladı. Böylece, taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj ve bağlantı girişi USB-C olacak.

2024 sonbaharına kadar yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek. Tüketiciler, her yeni cihaz için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak. Mevcut kablo ve şarj aletleri çeşitli cihazlarda kullanılabilecek.

BİLGİSAYARLAR İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden 40 ay sonra dizüstü bilgisayarlar da bu kapsama alınacak. Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek. Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor.

Düzenleme, AP ile AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. Halihazırda çoğu Android cihaz, USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor.

Düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor. Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

‘Cep’te tek tip şarj kablosu kullanılacak Avrupa Birliği tüm üye ülkelerde satılan cep telefonlarında ortak şarj kablosu kullanılması yönünde karar aldı.

Her cihaza ayrı şarj aleti almaya son! Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki tüm akıllı cihazlar (telefon, tablet, kulaklık vb) için tek tip şarj aleti kullanımını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. 2012'den beri Lightning bağlantı noktasını ve adaptörünü kullanan Apple da böylece USB bellek bağlantı noktası getirmek zorunda kalacak.