Türkiye Gazetesi

WhatsApp, bir dizi dolandırıcılık saldırısının ardından güvenliği artırmayı planlıyor. Saldırganlar, uygulamayı kullanan sıradan insanları ağına düşürmeye çalışıyor. Bazen kullanıcılar, hack saldırıları sonucunda hesaplarına erişimini kaybedebiliyor. Bu tür durumlarda, hacklerlar, ele geçirdikleri WhatsApp hesaplarını kullanarak insanları daha kolay şekilde dolandırabiliyor.

Teknoloji devi Meta'ya ait WhatsApp'ın bilgisayar korsanlarını durdurmak için tekrarlanan girişimlerine rağmen, kötü aktörler yeni yollar bulmaya devam ediyor. Bu nedenle, daha fazla saldırıyı önlemek için geliştiriciler, yeni yollara başvuruyor. WhatsApp'a ilişkin en yeni gelişmeleri aktaran WABetaInfo, platformun çift doğrulama kodunu başlatarak güvenliği en üst seviyeye çıkardığını söylüyor.

WHATSAPP DOĞRULAMA KODU

Bilgisayar korsanları bazen tek bir doğrulama koduyla insanların WhatsApp hesaplarına uzaktan erişebiliyor. Genellikle bu yöntemde dolandırcılar, yetkili biri gibi ya da sizden yardım isteyen bir tanıdığınız gibi davranarak iletişim bilgilerinizi ele geçirir. Bir kez ele geçirdiklerinde, hesabınıza giriş yaparak aile üyelerinize veya arkadaşlarınıza sizmiş gibi davranarak mesaj atabiliyorlar. Bu yolla dolandırılan onlarca insan var! İşte gerçek tehlike burada başlıyor ve WhatsApp, bunu önlemeye çalışıyor.

Yeni bir doğrulama sistemine geçen WhatsApp, bir kullanıcı yeni bir cihazdan uygulamaya ilk kez giriş yapmaya çalıştığında ek doğrulama kodu gönderiyor. Bu nedenle, WhatsApp'tan ikinci bir kod alırsanız, birinin hesabınızı hacklemeye çalıştığını anlayabilirsiniz. Bu arada, bu kodu kimseyle paylaşmamalısınız.

Güçlendirilmiş güvenlik henüz mevcut değil ve hala geliştiriliyor. İlerleyen zamanlarda bu yeni güvenlik önlemi kullanıcılara açılacak.

Bununla birlikte, WhatsApp son dönemlerde üst üste birçok özelliği geliştirmeye, test aşamasına sunmaya ve tüm kullanıcılara açmaya başladı. Bu özelliklerden en dikkat çekeni ise hiç kuşkusuz mesaj düzenleme. Şu anda WhatsApp'ta bir mesajı gönderdikten sonra düzenleme seçeneği yok. Ancak ilerleyen zamanlarda mesajlar gönderildikten sonra düzenlenebilecek. Böylece yanlış yazdığınız mesajları silip yeniden yazmak yerine düzenleyebileceksiniz.

WhatsApp ayrıca 'Benden sil' seçeneğine tıklayarak silinen mesajların geri alınabilmesini sağlayan bir yenilik üzerinde çalışıyor. Bunun nedeni ise, muhtemelen bazı kullanıcıların bir mesajı herkesten silmek isterken yanlışlıkla sadece kendinden silmesi. Böyle durumlarda kullanıcılar, karşı taraftan silmek istedikleri mesaja bir daha ulaşamıyor ve silemiyor. Ancak platform, bu hataların önüne geçmek için bir mesajı sildikten sonra mesajı geri almak için buton getirmeye hazırlanıyor.

WhatsApp'a silinen mesajları geri alma özelliği geliyor En çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, silinen mesajları geri alabilecek bir buton üzerinde çalışıyor.

Üç özellik geliyor! WhatsApp kullanıcılarını çıldırtacak yenilikler WhatsApp, üç yeni özelliği daha tüm kullanıcılara sunmadan önce son hazırlıklarını tamamlıyor. Mesajlaşma platformu, dosya botunu artırma, okunmamış mesaj filtreleri ve anket özelliği üzerinde geliştirmeler yapıyor.