Türkiye Gazetesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılacak SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) törenle suya indirildi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, "Mavi Vatan savunmasında güvenlik güçlerimize yeni ürünler geliştiriyoruz. Yonca-Onuk Tersanesi ve HAVELSAN işbirliğinde geliştirilen SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın denize indirme faaliyetini gerçekleştirdik. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun." dedi. SSB Başkanı İsmail Demir, yaptığı açıklamada ayrıca bir video paylaşarak törenden görüntüleri aktardı.

SANCAR SİDA DENİZ KUVVETLERİ'NE GÜÇ KATACAK

İstanbul-Tuzla'daki Yonca-Onuk Tersanesi'nde gerçekleştirilen törene SSB Başkanı Demir katıldı. Törende, Sancar SİDA'nın özellikleri ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi. İsmail Demir, törendeki konuşmasında, silahlı insansız hava araçlarında edinilen tecrübe ve başarıyı deniz araçlarında da göstererek bu alanda da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedeflediklerini vurguladı. Demir, "SİDA'lar konusunda çok sayıda çalışmamız var. SANCAR SİDA da bunlardan birisi. SİDA'ların entegre bir operasyon ortamında çalışmaları bizim için geleceğin harekat ortamına hazırlık açsından çok önemli. Bu adımı atmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Keşif ve gözetleme, su üstü harbi, mayına karşı tedbir görevlerinin insansız olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilen Sancar SİDA, insan hayatı için riskli görevlerde insansız kullanım konsepti ile bu riski en aza indirecek, üzerindeki faydalı yüklerle birçok görevin daha maliyet etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak.

Açıklamada, Sancar SİDA'nın özellikleri şöyle sıralandı:

" - 12,7 metre boyunda,

- Deplasmanı 9 ton,

- Azami 40 knot sürate ve asgari 400 NM seyir siyasına sahip,

- 4 deniz durumunda dahi seyir icra edebilecek,

- 40 saat seyir yapabilecek,

- 12,7 mm STAMP-2 Stabilize Silah Sistemi,

- 2x2 UMTAS / L-UMTAS entegrasyonu

- MİLMAST Teleskopik Direk (Seyir radarı, kamera, çarpışma önleyici sistemler)

- Modüler yapıda olacak."

Helikopterler, İHA'lar, zırhlı araçlar... Nefes kesen tatbikatta milli teknolojiler sergilendi EFES-2022 Tatbikatı başladı... Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığının sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla düzenlenen tatbikatta yeni savunma sanayi teknolojileri de ilk kez görücüye çıkıyor. Tatbikat kapsamında Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde Savunma Sanayi Sergisi açıldı. 43 yerli savunma sanayi şirketinin ürünlerini tanıttığı sergide ilk kez tanıtılan sistemlerle tatbikatın fiili atışlı bölümünde kullanılacak bazı ürün ve sistemler de sergileniyor.

Togg CEO'sundan 'teknoloji' müjdesi: İlk ürün otomobil olmayacak 21. Forum İstanbul Konferanslarında konuşan Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobil Togg'a ilişkin soruları cevapladı. Gürcan Karakaş konuşmasında bir sürpriz yaparak ilk ürünlerinin otomobil olmayacağını, öncesinde teknolojik ürünlerini piyasaya süreceklerini belirtti.