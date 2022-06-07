Türkiye Gazetesi

Araştırmacılar, Gruithuisen Kubbelerinin gizemini çözmeye çalışacak. Ajansın açıklamasına göre, Dünya'da bunun gibi oluşumlar sıvı su okyanuslarına ve levha tektoniği ile oluşabiliyor. Ay'daki bu anahtar bileşenler olmadan bu kubbelerin zaman içinde nasıl oluştuğu ve geliştiği konusunda kafalar karışık.

Lunar-Vise, ikisi sabit bir arazi aracına ve üçü de mobil bir geziciye monte edilecek olan beş aletten oluşan bir takımla Ay'daki höyükleri inceleyecek. NASA'nın Bilim Misyonu Müdürlüğünde çalışan keşfin yönetici yardımcısı Joel Kearns yaptığı açıklamada, "Seçilen iki çalışma Ay ile ilgili önemli bilimsel soruları ele alacak. İlki, Ay'da korunan erken gezegen cisimlerinin jeolojik süreçlerini, nadir bir Ay volkanizması formunu araştırarak inceleyecek. İkincisi, Ay'ın düşük yerçekimi ve radyasyon ortamının, DNA hasar tepkisini ve onarımını anlamak için kullanılan bir model organizma olan maya üzerindeki etkilerini inceleyecek." dedi.

Araştırmacıların beklentisi, Lunar-Vise aletlerini kullanarak bu kubbelerden birinin tepesindeki Ay toprağını 10 dünya günü boyunca (bir ay günü) analiz etmek. Aletler tarafından toplanan veriler, Ay kayalarının nasıl oluştuğuna ışık tutacak. NASA bilim insanları ayrıca, bu çalışmalardan elde edilen verileri Ay'a gelecekteki robotik ve insan misyonları için kullanmayı umuyor.

NASA'dan tarihe geçecek uçak projesi... Bir ilki başlatacak ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bu yıl içinde tamamen elektrikli deneysel X-57 uçağının ilk test uçuşuna hazırlanıyor. X-57 uçuş projesi, daha verimli, daha çevre dostu uçaklar geliştirme umuduyla tamamen elektrikli tahriki keşfetmek amacıyla 2016 yılında başlatıldı.

NASA'nın devasa Ay roketi fırlatma rampasına geri dönüyor NASA’nın önümüzdeki yıllarda başlatacağı insanlı Ay görevleri için heyecan dorukta. Geri sayım başlarken, NASA, yeni nesil Uzay Fırlatma Sisteminde (SLS) son geliştirmeleri tamamlıyor. Uzay ajansı, en son testini yakıt sistemindeki acil onarımları yapmak için ertelemişti. Ancak şimdi her şey tamamlanıyor gibi görünüyor.