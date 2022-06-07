Türkiye Gazetesi

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Kiraz Festivali'nde yapacağı gösteri öncesinde yaptığı prova uçuşları ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kiraz Festivali'nde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, yapacağı gösteri uçuşu öncesinde prova uçuşu yaptı.

Şehrin kıyı kesimleri ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan Pilot Binbaşı Emre Mert ve Pilot Binbaşı Murat Bakırcı yaptıkları akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Vatandaşların büyük ilgiyle izlediği gösterilerde 'SOLOTÜRK kalkışı' ve 'SOLOTÜRK tonosu' gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'saygı uçuşu' hareketini de gerçekleştiren pilotlar izleyenlerden tam not aldı.

SOLOTÜRK'ten dünyada bir ilk! F-16 sınırlarını 'kobra manevrası' ile aştı Türk Hava Kuvvetlerinin 100'üncü yıl dönümü kapsamında 2011'de kurulan SOLOTÜRK, başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Gösteri timi, son olarak F-16 savaş uçağıyla 'kobra manevrası' hareketini yaptı ve bunu dünyada ilk kez gerçekleştirmeyi başaran ekip olarak tarihe geçti.

MSB 'Gurur duyuyoruz' diyerek paylaştı: SOLOTÜRK 11 yaşında! Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Türk Hava Kuvvetlerininin akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümünü kutlandı. Kutlama mesajının yer aldığı sosyal medya paylaşımına ayrıca SOLOTÜRK'ün 11'inci kuruluş yıldönümü için hazırlanan özel video klip de eklendi.

TEKNOFEST’te Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti TEKNOFEST tüm hızıyla sürüyor. İkinci gününde gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK TEKNOFES'e damga vurdu.