Türkiye Gazetesi

Telegram, en iyi mesajlaşma uygulamalarından biri ve yeni özelliklerle düzenli olarak kendini geliştiriyor. Gizlilik odaklı mesajlaşma ve sosyal medya platformu son olarak 'Telegram Premium' adlı yeni bir abonelik tabanlı proje üzerinde çalışmaya başladı.

Meta'ya ait sosyal medya platformlarının aksine Telegram tamamen ücretsiz bir politika izliyor. Şirket, kanallarında sponsorlu mesajlar gibi reklamlar için destek araştırıyor olsa da şimdiye kadar resmi olarak para kazanamadı.

TELEGRAM, REKLAMLARA DOĞRU ADIM ATIYOR

2021'de Telegram messenger'ın kurucusu Rus geliştirici Pavel Durov, herkese açık kanalların gönderilerine reklam yerleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Şirkete göre, Telegram'ın deneysel reklamları, yalnızca 160 karakter sınırı olan küçük gönderiler olacak ve harici bağlantılar içermeyecek. Ancak reklamların belirli bir kanala bağlantısı olacak.

Mesajlaşma uygulamasındaki resmi reklamlara ek olarak, Telegram ayrıca mesajlaşma uygulamasına yeni bir premium abonelik getiriyor. Şirket, 4,99 dolarlık başlangıç fiyatının ortaya çıktığı bir premium abonelik planı geliştiriyor. Bu ücretli sistemi kullanan kişiler uygulamanın çeşitli sınırlamalarına takılı kalmayacak. Bu arada, Telegram Premium'un sunacağı özellikler de ortaya çıktı.

TELEGRAM PREMIUM ÖZELLİKLERİ

Geliştirici ve tersine mühendis Alessandro Paluzzi'nin Twitter'da yayınladığı bir ekran görüntüsüne göre, platform ücretli abonelerine şu ayrıcalıkları tanıyacak;

Daha fazla limit 4 GB Yükleme Boyutu Daha Hızlı İndirme Hızı Sesten Metne Dönüştürme Reklamsız Benzersiz Tepkiler Premium Çıkartmalar Gelişmiş Sohbet Yönetimi Profil Rozeti Hareketli avatarlar Ek uygulama simgeleri

Telegram Premium, Android beta sürümünde yayında ancak abone olmak için henüz beklemeniz gerekiyor.

Telegram ücretli mi oluyor? 'Premium' abonelik planı göründü Mesajlaşma uygulaması Telegram kullanıcıları için yeni bir abonelik planı yolda. Ücretli Premium abonelik planına ödeme yapan kullanıcılar, özel tepki emojilerine ve bazı çıkartmalara erişebilecek.

E-posta kutusuna bakmadı, cezayı yedi: Telegram'a ilginç yasak Çevrim içi mesajlaşma uygulaması Telegram, Brezilya'da ilginç bir nedenden ötürü yasaklandı. Telegram'ın yöneticileri başta neden ceza yediklerini anlamasa da gerçeği öğrendiklerinde artık çok geçti.