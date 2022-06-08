Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Instagram, özellikle son dönemlerde üst üste yeni özellikler sunmaya başladı. Çin merkezli sosyal medya ağı TikTok’un son 3 yıldır yükselişi nedeniyle Instagram, en büyük rakibine fark atmak için birçok işlev üzerinde çalışıyor. Kimi özellikler rakip sosyal ağlardan esinlenilerek geliştirilirken, kimi özellikler ise Instagram’ın benzersiz olmasını sağlıyor.

Instagram, mikroblog sitesi Twitter’dan da zaman zaman özellik kopyalamakta. Son olarak sosyal medya devi, Twitter’da yer alan profile sabitleme işlevini platforma entegre etmesiyle gündemde. Instagram kullanıcıları artık istedikleri en fazla üç gönderiyi profilinde başa tutturabiliyor. Peki, Instagram gönderileri nasıl profile sabitlenir?

INSTAGRAM GÖNDERİLERİ NASIL PROFİLE SABİTLENİR?

Bir gönderiyi profilinize sabitlemek için bu adımları takip etmelisiniz

İlk önce profilin en üst kısmında, yani ilk sırada görünmesini istediğiniz gönderiyi bulun. Ardından gönderinin sağ üst köşesinde yer alan menüye (üst üste dizili üç noktaya) basın. Daha sonra bir pencere açılacak, bu ekranda ‘profiline tuttur’ seçeneğini göreceksiniz. ‘Profiline tuttur’a tıkladıktan sonra gönderiniz direkt ilk başa çekilecek ve üzerinde bir raptiye işareti olacak.

Instagram, üçten fazla gönderiyi profilde başa tutturmaya izin vermiyor

Bununla birlikte, üçten fazla gönderiyi profile sabitleyemeyeceğinizi belirtelim. Eğer üçten fazla gönderiyi profile tutturmayı denerseniz, bir uyarı ekranıyla karşılaşacaksınız ve sizden bir karar vermenizi isteyecek. Eğer 'onayla'ya tıklarsanız başa tutturduğunuz ilk gönderi eski yerine dönecek ve onun yerine bu gönderiniz sabitlenecek. Ancak 'iptal'e basarsanız ilk seçtiğiniz üç gönderi profilinizde sabitlenmeye devam edecek.

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