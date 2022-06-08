Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için geliştirdiği ürünlerini sergiliyor. ASELSAN'ın dron tehditlerine karşı geliştirdiği Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, güvenlik güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor.

Dron saldırılarına karşı çözümler geliştiren ASELSAN, Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'ni EFES-2022 Tatbikatı'nda tanıttı. Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'nin geliştirme sürecinde etkisiz hale getirdiği ikisi döner kanat, biri sabit kanatlı üç tipteki mini ve mikro İHA'nın sembolleri silah kulesinin üzerine işlendi. Benzer uygulamanın örnekleri düşman uçağını düşüren avcı uçaklarına, o ülkenin bayrağının işlenmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.

ŞAHİN, TSK ENVANTERİNE GİRECEK

40 milimetre bomba atardan gönderilen yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerini etkisiz hale getiren Şahin, bir römork üzerine entegre edildi. Uzaktan komuta yeteneğine sahip sistem, gelişmiş elektro-optik kameralarla otomatik hedef tespit ve takibi yapıyor.

Etkili menzili 700 metre olan Şahin, radardan bildirilen konuma otomatik yönleniyor. Gece/gündüz, zorlu hava koşullarında hedef tespit ve takip yeteneğine sahip sistem, ihtiyaç duyulan alana kolayca intikal ettirilip kuruluyor. Kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi görevler icra eden Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, 64 mühimmat kapasitesiyle caydırıcılık sağlıyor.

Geliştirme çalışmaları tamamlanan Şahin'in yakın zamanda güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması bekleniyor.

100 bin kişi seçimini yaptı: Gençlerin 'gözdesi' ASELSAN oldu Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Türkiye'nin En Gözde 100 Şirketi' araştırmasına 76 bini aşkın üniversite öğrencisi ve 25 bine yakın genç profesyonel görüşleriyle katkı sağladı. ASELSAN, araştırmada değerlendirilen 250 şirket arasından sıyrılarak bu yıl da yerini korudu.

Hava savunmada yeni dönem: ASELSAN üretti, Hava Kuvvetleri'ne teslim etti Hava savunma silah ve füze sistemlerinde birçok ürünü ülkemize kazandıran ASELSAN, bir ilki daha gerçekleştirdi. HİSAR-O ile entegre çalışabilecek altyapıya sahip olan ve NATO standartları ile uyumlu görev yapan 'Hava Savunma Komuta Kontrol Sistemi', Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.