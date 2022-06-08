Türkiye Gazetesi

Elektrikli otomobil devi Tesla ve uzay şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk, YouTube'ın reklam politikasından oldukça rahatsız. Sıklıkla Twitter hesabı üzerinden fikirlerini beyan eden ve önemli duyuruları yapan Musk, bu kez de YouTube reklamlarını eleştirdi. Milyarder iş insanı, YouTube'ın dolandırıcı girişimlerin reklamlarına karşı önlem almayarak bu reklamları yayınladığını ileri sürdü.

Elon Musk, bir tweetinde, "YouTube kesintisiz dolandırıcılık reklamları gibi görünüyor" dedi. 467 binden fazla kişi Musk'ın tweetini beğendi ve pek çok kişi Musk ile aynı görüşü benimsediklerini söyledi. Musk, bir başka tweetinde ise Youtube’ın küfürlü sözlere karşı önlem aldığını, bunları engellemeye çalıştığını ancak dolandırıcılık reklamlarını kaldırmadığını iddia etti.

Popüler mem kullanılarak bu kez Elon Musk'ın YouTube'ı satın almak istediği söylentileri yayıldı

Kendi üslubuyla esprili bir dille eleştirilerini sürdüren Musk'a takipçilerinden yüzlerce mesaj yağdı. Bir yorumda popüler bir mem (şaka paylaşımı) kullanılarak, Musk'ın Twitter'ın ardından şimdi de gözünü YouTube'a diktigi ima edildi. Musk'ın yoruma verdiği cevap ise dikkat çekti. Net bir şey söylemeyen milyarder, 'neden olmasın' dercesine bir yorumda bulundu.

ELON MUSK, TWİTTER'DAN SONRA YOUTUBE'I MI İSTİYOR?

Bu arada, Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almak için şirketle anlaşan Musk, geçtiğimiz ay anlaşmayı askıya aldığını duyurmuştu. Şu anda satın alma anlaşması hala bekletiliyor. Bunun nedeni ise, Twitter'ın sahte hesaplar konusunda sağladığı verilere Musk'ın inanmaması.

Elon Musk, Twitter'ın yüzde 9,2'lik hisselerini satın alıp en büyük hissedarı olmadan önce de Twitter'ı eleştirmişti. Sosyal medya devinin ifade özgürlüğünü kısıtladığını ileri süren Musk'ın Twitter'a rakip bir platform kuracağı konuşulmuştu. Ancak milyarder girişimci, aksi yönde bir adım atarak Twitter'ı satın almak için teklif yapmıştı.

Elon Musk'tan tehdit gibi söz: Fesih hakkımı saklı tutuyorum Twitter'ı satın almak üzere anlaşan ancak kısa süre sonra anlaşmayı askıya alan Elon Musk, yılan hikayesine dönen satın alma sürecinde yine çok tartışılacak bir açıklama yaptı. Musk, Twitter'a "Fesih hakkımı elimde tutuyorum" diyerek seslendi.

Elon Musk'ın Twitter sevdası Tesla'nın başını yaktı: Küçülmeye gidiyor! Elon Musk, Tesla yöneticilerine gönderdiği e-posta ile şirketin dünya çapında işe alımları durdurması ve işgücünü yaklaşık yüzde 10 azaltması gerektiğini söyledi. 2021'in sonunda Tesla’nın dünya genelinde 99 bin 290 çalışanı bulunuyordu. E-postada Musk, ekonomiye ilişkin ‘korkunç kötü hisler’ benimsediğini aktarıyordu.