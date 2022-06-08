Türkiye Gazetesi

Bu yılki WWDC'de (Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı) Apple, yakında çıkacak olan iOS 16 için bir dizi yeni özelliği tanıttı. Buna yeni kilit ekranları ve widget'ların yanı sıra iMessage metinlerini düzenleme özelliği de dahil. Eğer, bir Apple geliştirici hesabınız varsa bu adımları takip ederek geliştirici beta sürümünü indirebilirsiniz.

Bununla birlikte, önemli bir uyarıyı da yapalım; geliştirici betaları henüz bitmiş sürümler değildir. iOS 16 geliştirici beta sürümünü indirirseniz, bazı uygulama ve özelliklerin biraz riskli olması için hazırlıklı olmalısınız. Bu nedenle, beta sürümünü günlük kullandığınız bir iPhone'a indirmenizi önermiyoruz. Ancak böyle bir imkanınız yoksa ve yine de risk alarak iOS 16 geliştirici betasını indirmek istiyorsanız, yapmanız gerekenleri yazdık...

iOS 16'dan görünüm... (Foto: Apple)

IOS 16 GELİŞTİRİCİ BETA

iOS 16 geliştirici beta sürümünü indirmek için;

iPhone'unuzda Apple geliştirici sitesinde oturum açın (Yıllık maliyeti 99 dolar olan aktif bir hesap açmanız gerekiyor). Bunu, web sitesinin sağ üst köşesindeki Hesap düğmesine tıklayarak yapabilirsiniz. İki faktörlü kimlik doğrulamadan da geçmeniz gerekebilir Menü çubuğunda aşağı kaydırın ve İndirilenler düğmesine dokunun Profili Yükle'ye dokunun İzin Ver'e dokunun Ayarlar uygulamasına gidin. Apple Kimliği profilinizin hemen altında Profile İndirildi seçeneğini göreceksiniz Yükle'ye dokunun. Parolanızı girmeniz istenecektir Şartlar ve koşullar sözleşmesini okuduktan sonra iki kez daha Yükle'ye basmanız gerekecek Telefonunuzun yeniden başlatılacak... Ardından Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme'ye gidin İndir ve Yükle'ye dokunun Bir uygulama geliştiriyorsanız Ayarlar > Genel > Gizlilik ve Güvenlik'e gidin. Gerekli uygulama geliştirme özelliklerine erişmek için aşağı kaydırın ve Geliştirici Modunda geçiş yapın.

İşte bu kadar! Eğer, geliştirici beta sürümünü denemek istemiyorsanız ancak yeni sürümü almak konusunda sabırsızlanıyorsanız gelecek ay gelecek olan genel betayı beklemeyebilirsiniz. Ayrıca, bir şeyler ters giderse diye betayı indirmeden önce telefonunuzu yedeklemenizi tavsiye ediyoruz.

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