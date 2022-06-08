Türkiye Gazetesi

Ars Technica sitesi Rusya Federal Uzay Ajansı hakkında ortaya atılan flaş bir iddiayı manşete taşıdı. Habere göre, Rus bilim insanları şu anda Dünya'nın yörüngesinde dönen bir Alman teleskopunun kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.

Rus yapımı Spektr-RG uzay aracı, üç yıl önce bir Rus Proton roketi tarafından fırlatılmıştı. Almanya'daki Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü (MPE) tarafından inşa edilen bir X-ray gözlemevi olan eROSITA adlı birincil cihazını ve bir Rus yüksek enerjili X-ray teleskopu olan ART-XC cihazını barındırıyor.

Bununla birlikte, Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinden beri Almanya, Roscosmos ile işbirliğini keserek 26 Şubat'ta eROSITA'yı güvenli moda geçmeye zorladı. Ancak Rus yetkililer, cihazın kontrolünü ele geçirmek istiyor olabilir. NASA ve diğer uzay unsurları ile girdiği tartışmalarla gündemden düşmeyen Roscosmos başkanı Dmitry Rogozin, teleskopun yönetimini geri almayı planlıyor.

ROSCOSMOS ISRARCI

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin haberine göre Rogozin, Rus devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Spektr-RG sistemindeki Alman teleskopunun Rus teleskopuyla birlikte çalışması için talimat verdim. Almanya'nın Spektr-RG'deki iki teleskoptan birini kapatma talebine rağmen, Rus uzmanlar çalışmalarını sürdürmekte ısrar ediyor. Roscosmos yakın gelecekte ilgili kararları verecek." dedi.

Alman yetkililer, Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsünün katılımı olmadan eROSITA'yı açmanın potansiyel olarak hasara yol açabileceğini söyleyerek uyarıda bulundu. Bu arada, Rogozin, Spektr-RG uzay aracının operasyonlarını durdurduğu için Almanya'ya karşı oldukça öfkeli bir tavır sergiliyor. Rogozin, teleskobu kapatma kararını veren Alman yetkililer için 'faşist yanlısı' dedi.

Uzay teleskobunun geleceğine yönelik şu anda net bir bilgi yok, gerçekten de Rusya kontrolü ele geçirebilecek mi bunu zaman gösterecek.

'Dünya, Türkiye'nin planının farkında' diyerek açıkladı: Yeni Kızılelma Uzay olmalı Milli Uzay Projesi ile Türkiye'nin uzun yıllardır hedefleri arasında yer alan 'ilk insanlı uzay yolculuğu' için büyük bir adım atıldı. İlk yerli uzay aracının 2 yıl içinde Ay'a gideceğini belirten Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, "Dünyadaki uzay camiası Türkiye'nin milli uzay planının farkında" dedi. Yıldırım, "Bana göre uzay çalışmaları bütün milletimizin anlaması ve el ele vermesi gereken bir hedeftir. Ben bunu 'Yeni Kızılelma' diye ifade ediyorum. Türkiye'mizin yeni bir 'Kızılelma'sı olacaksa bu uzay olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Uzay yarışlarında süper güç olma yolunda! Çinli taykonotlardan bir başarı daha Çin, kendi uzay istasyonunu inşa etmek üzere uzaya üç taykonot (astronot) gönderdi. Shenzhou 14 görevindeki taykonotlar, Tiangong uzay istasyonunun inşaatını tamamlamak üzere görev yerine ulaştı.