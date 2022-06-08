Türkiye Gazetesi

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity, 28 başarılı uçuştan sonra ciddi bir sorunla karşılaştı. Dört kiloluk rotor taşıtının navigasyon sensörlerinden biri artık çalışamaz hale geldi. Üstelik Mars kışı da yaklaşıyor ve aşırı sıcaklık dalgalanmaları yakında helikopterin elektroniğinin geri kalanına zarar verebilir.

Uzay ajansının Jet Propulsion Laboratuarındaki bilim ekibi, rotor uçaklarının henüz bitmediğini söylüyor. Ingenuity'nin baş pilotu Håvard Grip bir blog yazısında, "Çalışmayan bir navigasyon sensörü kulağa çok büyük bir şey gibi geliyor ve öyle de ama bu, Mars'ta uçmamıza engel değil" dedi.

MARS HELİKOPTERİ YENİDEN UÇABİLECEK

Bir tür eğim ölçer olan sensör, kalkıştan önce ve sonra yerçekimini ölçen iki ivmeölçerden oluşuyor. Bu araç, Mars helikopterinin eğimini ve yuvarlanmasını ince ayar yapmasını sağlıyor. Ancak aynı zamanda, Ingenuity'ye hassas navigasyon verileri sağlamak için birlikte çalışan bir lazer telemetre ve navigasyon kamerası da içeren çok daha gelişmiş bir navigasyon paketinin küçük bir parçası.

Grip, eğim ölçer olmadan ne yapacaklarını da açıkladı: "Kalkıştan önce navigasyon algoritmalarını başlatmak için yeni bir yol bulmaya zorlanıyoruz." Neyse ki, atalet ölçüm birimi adı verilen farklı bir alet, boşluğu algılayabilir ve biraz daha az doğru olmasına rağmen, helikopterin ilk tutumunu anlamak için kendi ivmeölçerlerini kullanabilir.

Şimdi, JPL'deki Ingenuity ekibi, Mars'ta bulunan helikoptere küçük bir yazılım yaması (yani güncelleme) gönderecek. Bununla birlikte, Grip, "Geçen yıl Mars'a varmadan önce gerekli yazılım yamasını hazırladık ve bu olasılık için rafta tuttuk" diyerek güncellemenin zaten hazır olduğunu belirtti. Böylece Ingenuity'nin yeniden uçmaya başlaması an meselesi. Eğer her şey düzeltilirse Mars helikopteri 29'uncu uçuşunu yapacak.

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