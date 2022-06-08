Türkiye Gazetesi

NASA, 2029 yılında DAVINCI uzay aracını Venüs atmosferini keşfetmek üzere gönderecek. DAVINCI'nin Haziran 2031'e kadar gezegenin yüzeyine ulaşması bekleniyor. DAVINCI misyonu, bilim insanlarının 1980'lerin başından beri ölçmeye hevesli oldukları Venüs hakkındaki verileri nihayet yakalayabilir. Güneş'e uzaklık bakımından ikinci sırada bulunan Venüs'ü daha önce sadece iki NASA uzay aracı ziyaret edebildi; bunlar, 1978'de Pioneer ve 1990'ların başında Magellan'dı.

Venüs'ün gezegeni şu anda gazlarla kaplı bir 'cehenmem' gibi. Ancak bir zamanlar yaşamı destekleyen bir sistem olabilirdi ve The Planetary Science Journal'da yayımlanan bir NASA makalesi, Dünya'nın zehirli 'ikiz'inin nasıl ortaya çıktığına ışık tutmak isteyen DAVINCI görevini açıklıyor. Bu görev, kardeş gezegenimizin nasıl öldüğünü bile ortaya çıkarabilir.

İLKLERİN BAŞLANGICI OLACAK

2029'da piyasaya sürülmesi planlanan görev son derece iddialı. Her şey yolunda giderse DAVINCI, Macellan'ın 1994'teki görevinin bitiminden bu yana Venüs'e yapılan ilk ABD uzay uçuşu olmakla kalmayacak aynı zamanda kötü bir şöhrete sahip gezegenin ultra kalın atmosferinden ve yaklaşık 475 santigrat derecelik sıcaklığa sahip atmosferden çığır açan kimyasal verileri alan ilk ABD sondası olacak.

Uluslararası uzay topluluğu, son birkaç yıldır Venüs'e daha fazla ilgi göstermeye başladı. NASA, Venüs'ün günümüzdeki kimyasal bileşimini araştırmanın, zararlı komşumuzun geçmişini anlamamıza yardımcı olabileceğini düşünüyor. Uzak geçmişte gerçekten yaşanabilir bir yer olsa da, ölümünü tetiklemek için şiddetli bir olayla karşılaşmış olması lazım.

NASA sözcüsü Nancy Neal Jones, DAVINCI görevinde beş keşif aracıyla donatılmış ısı korumalı bir sondayı gezegenin aşırı sıcak yüzeyine göndermeden önce birkaç uçuş gerçekleştireceklerini söyledi. Araştırma bulgularının Venüs'te sürekli sıvı suyun olup olmadığını anlamaya yardımcı olacak. Araştırmacılar ayrıca, gezegenin düzensiz topografyasının, DAVINCI'nin de kanıt sağlayabileceği levha tektoniğine işaret ettiğine dikkat çekiyor.

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