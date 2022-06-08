Türkiye Gazetesi

NASA’nın Mars keşif aracı Ingenuity helikopteri ile başı dertte. Bu yılın başlarında sinyal kaybeden ve NASA mühendislerinin Perseverance’ın keşfini birkaç gün durdurmasına sebep olan helikopter, yine hata verdi. Şimdi de aracın eğimölçeri bozuldu. Bu, Ingenuity’nin hangi yönün aşağıda olduğunu belirleyemediği anlamına geliyor.

Helikopterin navigasyon sistemi, uçuşlarında gezinmek için üç ana parçaya dayanıyor. Bu parçalar, helikopterin şimdiye kadar yaptığı bütün rekor uçuşlarda kilit rol oynadı. Ancak eğim ölçer olmadan, bu üç sistemi çalıştıran algoritma işlemi başlatılamıyor. Bu yüzden, NASA, bu anahtar kısım olmadan hangi yönün aşağı olduğunu anlayamıyor.

NASA, önümüzdeki birkaç gün içinde geçici çözümü bulmaya çalışıyor. Eğere başarılamazsa NASA'nın bütün planları alt üst olacak.

475 dereceyle adeta yanıyor! NASA, Venüs’ün ‘cehennem’ gibi atmosferine gidiyor ​NASA, 2029'da hem Venüs gezegeninin yanından geçecek hem de sert atmosferine ulaşacak. DAVINCI olarak adlandırılan Derin Atmosfer Venüs Asil Gazların İncelenmesi, Kimya ve Görüntüleme görevi, Venüs'ün atmosferini derinden inceleyen ilk uzay görevi olacak.

NASA, Mars helikopterindeki navigasyon sensörünün öldüğünü duyurdu ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Mars çalışmalarına öncülük eden Ingenuity isimli helikopterin başı belada! Uzay ajansı, yeni bir açıklamada, helikopterin navigasyon sensörünün bozulduğunu duyurdu.